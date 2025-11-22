أخبار اليمن : أفضل وقت لتناول فاكهة البرتقال لتقوية مناعة الجسم

أفضل وقت لتناول فاكهة البرتقال لتقوية مناعة الجسميعدّ البرتقال مصدراً ممتازاً لفيتامين «سي»، الذي يلعب دوراً حاسماً في دعم جهاز المناعة. لا يوجد وقت محدد هو الأفضل لتناول البرتقال للاستفادة من مزاياه، لكن تناوله بانتظام يمكن أن يساعدك في الحصول على كمية كافية من فيتامين «سي» لدعم صحتك المناعية.

متى أفضل وقت لتناول برتقالة؟

وقت تناول البرتقال ليس بالأهمية ذاتها مثل التأكد من تناوله بانتظام مع الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين «سي» كجزء من نظام غذائي متوازن. وهناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها، منها؛ تناول البرتقال بانتظام للحصول على فيتامين «سي» لدعم جهازك المناعي، خاصة إذا كنت مريضاً، وكذلك تناوله على معدة فارغة قد لا يكون الأفضل؛ إذا كانت معدتك حساسة، فقد يتسبب تناوله على معدة فارغة في بعض الاضطراب بسبب حموضته.

ويجب الانتباه لتجنب تناول البرتقال في أوقات معينة لمنع الارتجاع الحمضي، فقد تكون ثمار الحمضيات مثل البرتقال تمثل مشكلة للأشخاص الذين يعانون من الارتجاع. إذا كنت عرضة للارتجاع الحمضي، فمن الأفضل عدم تناول البرتقال مباشرة قبل الاستلقاء أو بعد وجبة دسمة، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

البرتقال يدعم المناعة

يعد فيتامين «سي» مهماً لجهاز مناعة صحي. فهو مضاد قوي للأكسدة يعزز دفاعات الجسم ضد الأمراض ويحمي الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

ويعتقد على نطاق واسع أن تناول فيتامين «سي» يمنع نزلات البرد، لكن هذا لم يثبت في البحث العلمي. ومع ذلك، فإن تناول البرتقال والأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين «سي» بانتظام يمكن أن يساهم في إجمالي مدخولك من فيتامين «سي»، ما يدعم بدوره جهازك المناعي بشكل عام. وتشير بعض الأدلة إلى أن الاستهلاك المنتظم لفيتامين «سي» قد يخفف أعراض البرد ويقصر مدة نزلة البرد الشائعة.

محتوى البرتقال من فيتامين «سي»

يشتهر البرتقال بمحتواه من فيتامين «سي». تحتوي برتقالة واحدة من نوع السرة على نحو 83 ملليغرام من فيتامين «سي». فيتامين «سي» يذوب في الماء ولا يخزن في الجسم، لهذا يفضل تناوله بانتظام لتجنب نقصه.

تعدّ الفواكه والخضراوات عموماً أفضل المصادر، مع عدّ الحمضيات (مثل البرتقال) من أغناها بفيتامين «سي».

الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين «سي» هي: 75 ملغ للنساء البالغات، و 90 ملغ للرجال البالغين، و85 ملغ للنساء الحوامل، و120 ملغ للنساء المرضعات.

فيتامين «سي» والحديد

هناك وقت رئيسي آخر لتناول البرتقال وهو مع الأطعمة الغنية بالحديد. وذلك لأن فيتامين «سي» يعزز امتصاص الحديد، خاصة عند تناوله في وقت الأطعمة الغنية بالحديد نفسه. يساعد فيتامين «سي» الجسم بشكل خاص على امتصاص الحديد غير الهيمي، مثل الموجود في البقوليات والخضراوات الورقية والمكسرات.

يدعم الحديد العديد من الوظائف الرئيسية في الجسم، وأبرزها إنتاج خلايا الدم الحمراء. كما أنه يسهم في الحفاظ على جهاز مناعي صحي.*وكالات

