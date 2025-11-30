أخبار اليمن : رسمياً.. منتخب اليمن إلى نهائيات كأس آسيا 2026

رسمياً.. منتخب اليمن إلى نهائيات كأس آسيا 2026حجز المنتخب اليمني للناشئين مقعده رسمياً في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره لاوس 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

سجل رباعية الأحمر اليمني فهد الفقيه "هدفين" في الدقيقتين 21 و81، وعبدالرحمن رمزي "هدفين" في الدقيقتين 65 و79، فيما أحرز لاوس هدفيه في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، والدقيقة 90+4.

بهذا الفوز الثمين، يحقق ناشئو اليمن العلامة الكاملة متصدراً المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات، ليبلغ نهائيات كأس آسيا التي ستُقام في السعودية خلال الفترة بين 7 و24 مايو 2026.

وكان منتخبنا الوطني قد استهل مشواره في التصفيات الآسيوية بالفوز على مضيفه قيرغيزستان 2-0، قبل أن يحقق فوزًا واسعًا على منتخب غوام بنتيجة 10-0، ثم فاز على كمبوديا 3-0، فيما تغلب في الرابعة على نظيره الباكستاني 5-1.