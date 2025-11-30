رسمياً.. منتخب اليمن إلى نهائيات كأس آسيا 2026
حجز المنتخب اليمني للناشئين مقعده رسمياً في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره لاوس 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.
سجل رباعية الأحمر اليمني فهد الفقيه "هدفين" في الدقيقتين 21 و81، وعبدالرحمن رمزي "هدفين" في الدقيقتين 65 و79، فيما أحرز لاوس هدفيه في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، والدقيقة 90+4.
بهذا الفوز الثمين، يحقق ناشئو اليمن العلامة الكاملة متصدراً المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات، ليبلغ نهائيات كأس آسيا التي ستُقام في السعودية خلال الفترة بين 7 و24 مايو 2026.
وكان منتخبنا الوطني قد استهل مشواره في التصفيات الآسيوية بالفوز على مضيفه قيرغيزستان 2-0، قبل أن يحقق فوزًا واسعًا على منتخب غوام بنتيجة 10-0، ثم فاز على كمبوديا 3-0، فيما تغلب في الرابعة على نظيره الباكستاني 5-1.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رسمياً.. منتخب اليمن إلى نهائيات كأس آسيا 2026 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.