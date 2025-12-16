غزة.. انتشال 30 شهيدا من تحت الأنقاض

غزة.. انتشال 30 شهيدا من تحت الأنقاضانتشلت طواقم الإنقاذ، اليوم، جثامين 30 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة فلسطينية بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وأفاد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة في بيان اليوم، أن طواقمه انتشلت جثامين 30 شهيدًا من تحت أنقاض منزل عائلة فلسطينية، مشيرا إلى أن الطواقم تواصل العمل على انتشال 30 شهيدًا آخرين ما زالوا تحت أنقاض المنزل ذاته، في ظل ظروف ميدانية بالغة الصعوبة.

وأوضح أن هذه الجهود تُنفذ بمشاركة الهيئة العربية لإعادة إعمار غزة، ولجنة الطوارئ وإدارة الاستجابة السريعة، إلى جانب الأدلة الجنائية والطب الشرعي في محافظة غزة، ووزارتي الصحة والأوقاف، وذوي الشهداء المفقودين، وتجمع القبائل والعشائر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، في تجاهل تام للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.