أخبار اليمن : الشريف: ذِكرى الاستقلال تضع جميع القوى أمام اختبار حقيقي

الشريف: ذِكرى الاستقلال تضع جميع القوى أمام اختبار حقيقيأكد الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، على المكانة العالية ليوم الـ 30 من نوفمبر 1967م في الوجدان والتاريخ اليمني.

وأشار إلى أن لحظة الاستقلال وإعلان جلاء آخر جندي بريطاني سيظل يشكّـل علامة فارقة، ورسالة تذكير مستمرة للعالم بصلابة إرادة الشعب اليمني وانتصاره على أعتى قوة استعمارية على وجه الأرض.

ورأى الشريف أن جميع القوى باتت اليوم أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها واستعدادها لحماية وحفظ وحدة وسيادة واستقلال البلاد، داعياً في تصريح لـ"الميثاق"، إلى ضرورة الوقوف أمام التاريخ النضالي والتضحيات العظيمة التي خاضها اليمنيون بدءاً من ثورة 26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م وحتى تحقيق الاستقلال الناجز في 1967م.

وأضاف الأمين العام المساعد، "علينا مقارنة كل ذلك ونحن نُحيِـي نوفمبر في ذِكراه الثامنة والخمسين بما يحدث حالياً في أجزاء من وطننا الغالي".

وشدَّد الشريف على ضرورة استلهام دروس وعِبَر الماضي لمواصلة النضال والكفاح ضد قوى البغي والاستعمار الجديد التي تسعى إلى تمزيق الوطن وخلْق الصراعات بين أبنائه والسيطرة على أجزاء واسعة من الأرض اليمنية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم البعيدة عن مصالح الوطن والشعب اليمني الواحد على حد سواء.