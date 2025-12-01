أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70112

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70112ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70 ألفا و112 شهيدا، و170 ألفا و986 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان اليوم، إن 9 شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع، بعد انتشالهم من تحت الركام، إلى جانب إصابة واحدة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأكدت أنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 356، والإصابات 909، في حين تم انتشال جثامين 616 شهيدا.

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس ودخل حيز التفيذ في أكتوبر الماضي، من خلال قصف عدة مناطق في قطاع غزة.