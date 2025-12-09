أخبار اليمن : الشوافي يحذّر: تقلبات جوية جديدة وطقس بارد

الشوافي يحذّر: تقلبات جوية جديدة وطقس باردكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن موجة تقلبات جديدة في طقس اليمن ابتداءً من مساء اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وتوقع الفلكي الشوافي "ارتفاع تدريجي ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى خلال الثلاث الأيام القادمة"، محذراً المواطنين في المرتفعات والأحواض الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر.

وأوضح الشوافي أنه من "المتوقع توسع تشكل السحب والغيوم على مناطق واسعة من المرتفعات والأحواض الجبلية"، منوهاً بأن "توقعات الأمطار الخفيفة محدودة جداً إلا أن تواجد السحب في مستوى درجة الخرارة المتوقعة أحد العوامل التي تحد من الصقيع".

وأكد الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، أن "لا توقعات صقيع ليلة الأربعاء على الضالع وشرق البيضاء وشمال إب وشمال شرق لحج وجنوب ذمار وصعدة وعمران والجوف"،

وحث الشوافي المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة خلال الساعات القادمة، منبهاً من أن "الصقيع الخفيف غير مستبعد في شرق صنعاء وغرب مأرب والمناطق المحاذية لها من شمال شرق ذمار وشمال غرب البيضاء، إذا كانت السماء صافية والرياح ساكنة".

وأشار أنه من "المتوقع أن يمنع ارتفاع درجات الحرارة الصغرى وصول الحالة حد الصقيع ليلتي الخميس والجمعة"، مؤكداً إستمرار هطول أمطار متفرقة وخفيفة وبشكل محدود جداً على أجزاء من السواحل والمرتفعات الجبلية.