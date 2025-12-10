البحر الأحمر.. إعــلان "هـــام" مــن صـنـعــاء
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اليوم فتح موسم اصطياد الجمبري الساحلي في المياه البحرية للبحر الأحمر ابتداءً من اليوم، استنادًا إلى توصيات الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية.
ويقضي قرار فتح الموسم بالسماح بالصيد نهارًا فقط وتحديدا من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مع منع الصيد الليلي والتشديد على الالتزام بالقياسات القانونية لعين كيس الشبكة، ومنع الصيد في الأخوار والمناطق الضحلة.
وحث الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بالنزول الميداني لمتابعة حالة المخزون، بينما تتولى الهيئة العامة للمصائد السمكية الإشراف على التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى حماية مخزون الجمبري وضمان استدامة المصايد البحرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : البحر الأحمر.. إعــلان "هـــام" مــن صـنـعــاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.