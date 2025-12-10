أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70369

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70369ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و369 شهيداً و171 ألفاً و69 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان، اليوم، أن ثلاثة شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم شهيدان جديدان، وثالث تم انتشال جثمانه، إلى جانب 5 إصابات.

وأكدت أنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 379، والإصابات 992 في حين انتشلت جثامين 627 شهيدا، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.