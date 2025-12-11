أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ المسوري

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ المسوريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ غيلان سعيد المسوري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد الشيخ عبدالكريم، وعمر وسعيد غيلان المسوري، بمناقب الراحل الوطنية والتنظيمية وإسهاماته الكبيرة في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وأسرته وآل المسوري كافة في مديرية مزهر محافظة ريمة بهذا المصاب.. سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..