 بعد أنباء اعتزالها .. شيرين تثير قلق جمهورها بتسجيل صوتي

الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد ان أثارت قلق الجمهور بغيابها عن الظهور وابتعادها عن الساحة الفنية، وانتشار شائعات اعتزالها الغناء، وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة لجمهورها عبر تسجيل صوتي، أكدت فيه أنها "لم ولن تعتزل الفن وستظل تغني حتى الموت لأن الاعتزال هو الموت نفسه".

وظهر التسجيل في البداية عبر إنستغرام على صفحة تحمل اسم Onews4official قبل أن يتم تداوله على نطاق واسع، حيث أرادت شيرين أن تطمئن جمهورها لكنها أثارت قلقهم أكثر.

وقالت إنها "بخير وحالتها النفسية جيدة وتعيش بحب وعلى حب الناس، وتريد أن يطمئن الجميع عليها، وألّا يقلق عليها أحد رغم ما تتعرض إليه من محاولات تكسير وقتل"، وفق قولها.

وأضافت أن "تلك المحاولات صادرة عن أقرب الناس لها وتجاوزت مرحلة الحرب إلى ما هو أبعد".

وتابعت أنها "تجهز لمفاجآت غنائية جديدة ومختلفة ستنال إعجاب الجمهور بقوة في الفترة المقبلة".

يشار إلى أن اسم شيرين عبد الوهاب تصدر محركات البحث قبل يومين، بعد انتشار هاشتاغ "أين_شيرين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غيابها التام عن الظهور، وعدم صدور أي أخبار رسمية عنها منذ فترة.

وكشف تقارير صحفية أن "شيرين موجودة حاليًا في منزلها وتعاني من حالة اكتئاب شديد، دفعتها لالتزام غرفتها ورفض مقابلة أي شخص، باستثناء ابنتيها بين الحين والآخر".

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن "زيادة وزنها في الفترة الأخيرة كانت سببًا إضافيًا لعدم رغبتها في الظهور الإعلامي أو الفني".