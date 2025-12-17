الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، الأربعاء، 11.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 4153 عقدا.

بورصة عمّان تغلق تداولاتها الأربعاء على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3464 نقطة، بارتفاع نسبته 0.56%، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.68%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.31%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.29%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم البالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.