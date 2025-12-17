الرياض - كتبت رنا صلاح - يفرض ضغط الدم نفسه كعامل مهم في الصحة العامة فهو القوة التي يضخ بها القلب الدم عبر الشرايين ويؤثر على جميع اعضاء الجسم الرئيسية. يزداد الاهتمام بهذه الحالة الصحية بسبب مخاطرها الكبيرة على القلب والكلى والدماغ والشرايين. يعرف ضغط الدم بانه القاتل الصامت لانه غالبا لا يظهر باعراض واضحة حتى تصل المضاعفات الى مراحل متقدمة.

اكتشف اسباب ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية منه

ما هو ضغط الدم وما اسباب ارتفاعه

يمثل ضغط الدم القوة التي يمر بها الدم عبر الشرايين اثناء انقباض القلب وارتخائه. يمكن ان يرتفع ضغط الدم بسبب عدة عوامل منها النظام الغذائي الغني بالملح ونقص النشاط البدني والوزن الزائد والتوتر النفسي والعوامل الوراثية. كما يساهم التدخين وتناول الكحول بشكل مفرط في زيادة مخاطر ارتفاع الضغط.

زيادة استهلاك الملح في الطعام.

قلة ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

السمنة وارتفاع الوزن بشكل ملحوظ.

التوتر النفسي المستمر والضغط العصبي.

العوامل الوراثية والاسرة المصابة بالضغط.

تعاطي الكحول والتدخين بشكل مفرط.

طرق قياس ضغط الدم

يقاس ضغط الدم باستخدام جهاز الكفة الهوائية التي تلف حول الذراع ويظهر على شكل رقمين يمثل الرقم العلوي الضغط الانقباضي وهو الضغط اثناء ضخ القلب للدم ويمثل الرقم السفلي الضغط الانبساطي وهو الضغط عند راحة القلب بين النبضات. تعتبر القراءات الطبيعية اقل من 120 على 80 ملم زئبق وتحتاج القراءات الاعلى الى متابعة مستمرة.

استخدام جهاز موثوق لقياس الضغط.

تسجيل القراءة الانقباضية والانبساطية.

مقارنة النتائج بالمعايير الطبيعية.

تكرار القياس في اوقات مختلفة من اليوم.

اعتماد متوسط القراءات للتاكد من الحالة الصحية.

اعراض ارتفاع ضغط الدم

يمكن ان يمر ارتفاع الضغط دون علامات ظاهرة لكن بعض الاشخاص يشعرون باعراض محددة تستدعي الانتباه مثل الصداع المستمر والدوخة وتغير الرؤية وخفقان القلب وضيق التنفس ونزيف الانف اضافة الى ثقل الصدر والتنميل في الاطراف.

صداع متكرر في مؤخرة الرأس.

دوخة واضطراب في الرؤية.

خفقان القلب وضيق التنفس.

نزيف الانف في بعض الحالات.

احساس بثقل في الصدر وخدر الاطراف.

متى يجب مراجعة الطبيب فوراً

تستدعي الحالات الطارئة مراجعة الطبيب فورا عندما تتجاوز القراءة 180 على 120 ملم زئبق او عند ظهور اعراض مصاحبة مثل الم الصدر ضعف القدرة على الكلام فقدان القوة المفاجئ او اضطراب الرؤية. في هذه الحالات يجب الاتصال بخدمات الطوارئ دون انتظار.

ضغط دم مرتفع جدا يزيد عن 180 على 120.

الم في الصدر شديد.

صعوبة في الكلام او التعب المفاجئ.

ضعف او فقدان قوة في احد الاطراف.

اضطراب حاد في الرؤية.

الحياة اليومية وضبط الضغط

التحكم في ضغط الدم يشمل تعديل نمط الحياة الى جانب العلاج الطبي حيث ان ممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين والحد من الملح والتقليل من التوتر النفسي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب والشرايين وتقليل المضاعفات المحتملة.