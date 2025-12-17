العالم اليوم - عون: التفاوض لا يعني الاستسلام

انتم الان تتابعون خبر عون: التفاوض لا يعني الاستسلام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:11 مساءً - قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التفاوض لا يعني استسلاما، مؤكدا أن لبنان يسلك أي طريق يقود إلى مصلحة البلاد.

وأضاف عون: "إننا نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الأمن والاستقرار خصوصا في الجنوب، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية من وقت إلى آخر، وهذا التفاوض لا يعني استسلاما، ونحن نعتمد على المواقف التي يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب واهتمامه بموضوع السلام، ونعمل ما علينا في هذا الاتجاه".

وتابع: "لبنان يعاد بناؤه ويعود للانتعاش من جديد ولا يمكن له أن يذهب إلى الحرب. وانا كرئيس للجمهورية، سأسلك أي طريق يقودني إلى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك إبعاد شبح الحرب وإعادة الإعمار وتثبيت الناس في أرضهم وإنعاش لبنان اقتصاديا وتطوير دولته. هذا هو هدفي".

كما شدد على "ضرورة أن يكون اللبنانيون مع لبنان لا مع شخص"، معتبرا أن "من يسوق للحرب انفضحت لعبته، فثمة من يعيش على نفس الحرب لإجراء الانتخابات على أساسها".

وسأل: "هل يجوز لهذا البعض ان يشوه الصورة الحقيقية ويبث الشائعات ويخيف اللبنانيين ويطلب الحرب كرمى مصلحته الانتخابية فيما علينا التمسك بحسنا ومسؤوليتنا الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي نمر به؟".

هذا وأفادت مصادر سياسية لبنانية خاصة لـ"دوت الخليج" بأن الحكومة ستُصدر قبل نهاية العام الجاري، بيانا رسميا تُعلن فيه ما قام به الجيش جنوب نهر الليطاني، وستؤكد التزامها بمبدأ حصرية السلاح.

وأوضحت المصادر أن الرئيس اللبناني يعمل بشكل صارم وحثيث على تمرير مرحلة الأعياد بهدوء، موضحة أن احتمال تجدّد الحرب مطلع العام غير محسوم.