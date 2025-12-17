الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني عدد كبير من الرجال والنساء من مشكلة الشعر الخشن والمتجعد، غير أن النساء يتأثرن بها بشكل أكبر، إذ تحلم الكثيرات بالحصول على شعر ناعم، مفرود، وسهل التصفيف، وغالباً ما يتجهن إلى صالونات التجميل لتحقيق ذلك، مما يفرض عليهن تكاليف مادية مرتفعة، ورغم النتائج السريعة التي توفرها بعض العلاجات الكيميائية مثل الكيراتين الصناعي، إلا أن استخدامها المتكرر قد يسبب أضراراً للشعر على المدى البعيد، ولحسن الحظ، يمكن الوصول إلى نتائج قريبة وفعّالة باستخدام بدائل طبيعية تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وبتكلفة أقل بكثير.

“مش هتحطى توكة تااني”.. تعالى اقولك على كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر هتنبهري بالنتيجة من اول مرة

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

يُعد الموز من أكثر المكونات الطبيعية فائدة للشعر، لما يحتويه من عناصر مغذية ومضادات أكسدة تساعد على تقوية الشعر وتحسين ملمسه، كما يمنحه نعومة ولمعاناً ملحوظين، وتُعتبر هذه الوصفة من الخيارات الطبيعية الممتازة للحصول على شعر أكثر انسيابية وحيوية.

وصفة الموز لتنعيم الشعر

المكونات:

3 حبات موز ناضجة جيداً. 2 بيضة.

طريقة التحضير والاستخدام