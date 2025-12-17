رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:19 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على النزول بالمسار وخفض معدلات الفقر، وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطن المصرى.

وتابع أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن أيضًا إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.