الداخلية تضبط صاحب فيديو توجيه الناخبين لصالح مرشح في ديرب نجم بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:19 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله (أحد الأشخاص) بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية وبحوزته كشف بأسماء الناخبين وعدد من كروت التوجيه لحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة المركز) وبحوزته عدد من كروت التوجيه لصالح المرشح المذكور وكشف بأسماء الناخبين.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.