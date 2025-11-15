حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مروان عثمان أوتاكا لتدعيم الهجوم فى يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - لم يدخل النادي الأهلي فى مفاوضات جادة أو رسمية مع مروان عثمان أوتاكا، مهاجم سيراميكا، خلال الفترة الأخيرة، لكن اللاعب دخل قائمة المُرشحين للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

مروان عثمان مُرشح للانضمام للأهلي

وطرح البعض على إدارة الأهلي التعاقد مع مروان عثمان ، الذي يُعد واحداً من أفضل المهاجيمن فى الدوري المصري خلال الموسم الجاري، ويقدم عروضاً جيدة وسجل هدفاً في مرمى الأهلي خلال نصف نهائي السوبر المصري الخميس الماضي، فى اللقاء الذي فاز فيه الأحمر بهدفين مقابل هدف.

كما انضم مهاجم سيراميكا لمعسكر منتخب مصر الأول المُقام حالياً فى الإمارات، وشارك فى ودية أوزبكستان أمس، الجمعة، التي انتهت بخسارة الفراعنة بثنائية نظيفة.

ترحيب أهلاوي بصفقة أوتاكا

ولم يُمانع مسئولو الأهلي في فكرة التعاقد مع مروان عثمان اوتاكا وبدأت الإدارة الحمراء تناقش المسألة من كافة الجوانب سواء بمناقشة الملف مع الجهاز الفني أو بالتفاوض مع إدارة سيراميكا للحصول على خدمات وغيرها من الترتيبات المُتعلقة بإتمام الصفقة حال الاتفاق على الدخول في مفاوضات رسمية لحسمها.

ويبحث الأهلي عن تدعيم هجومه الذي يُعاني من فترة وتحديداً منذ رحيل الفلسطيني وسام أبو علي للدوري الأمريكي مطلع الموسم الجاري ، خاصة في ظل تراجع مستوى ثنائي الهجوم الأهلاوي محمد شريف وجراديشار وإصابتهما المُتتالية.

الأهلي يبحث عن مهاجم أجنبي

وبات في حكم المؤكد أن يتعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي في يناير المقبل مع إمكانية ضم مهاجم محلي قد يكون مروان عثمان أوتاكا.