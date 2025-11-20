مى عز الدين وزوجها أحمد تيمور فى أول ظهور رسمى بأتيليه إسلام سعد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 11:24 مساءً - ظهرت النجمة مي عز الدين بصحبة زوجها أحمد تيمور بأول ظهور رسمى، وذلك خلال أتيليه إسلام سعد، حيث ارتدت فستانا أبيض بينما ارتدى زوجها بدلة عريس بيضاء أيضا.

وكان نشر أحمد تيمور زوج النجمة مي عز الدين الصور الأولى من شهر العسل، والتي جمعتهما بعد زواجهما، حيث ظهرت مي عز الدين بإطلالة بسيطة كعادتها.

وشهد الوسط الفني المصري هذه الأيام موجة مفاجئة من الإعلانات عن الزواج، تتصدرها نجمات لامعات، حيث كانت البداية بإعلان النجمة منة شلبي عن زواجها من المنتج أحمد الجانيني.

ولم يكن الإعلان إلا بداية لموجة متتالية، حيث فُوجئ الجمهور والمتابعون بعد ذلك بعدة أيام بإعلان زفاف كل من: ميّ عز الدين وحورية فرغلي، وهايدي موسى، وقبلهم الفنان حاتم صلاح، وأيضًا المطرب أحمد جمال وفرح الموجي.

جاءت هذه الإعلانات المتلاحقة في فترة زمنية قصيرة، لتحتل صدارة اهتمامات الشارع الفني ووسائل الإعلام، وتثير فضول المتابعين حول تفاصيل هذه الزيجات والأجواء المصاحبة لها. التى تنوعت فيها طرق الاحتفال بين الحفلات الضخمة والاحتفالات العائلية البسيطة.

البداية بجدل وفضول

أطلقت النجمة منة شلبي الموجة بإعلانها الزواج من المنتج أحمد الجنايني، بعد أيام من تداول وثيقة زواج مفترضة على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 13 أكتوبر 2025. وقد أثارت الصورة المزعومة جدلاً واسعاً، قبل أن تؤكد شلبي لاحقاً في تصريحات صحفية صحة الخبر، لتنهي بذلك حالة من التكهنات.

مى عز الدين تعلن زواجها

وقد أعلنت النجمة مي عز الدين زواجها ونشرت صورة لها من حفل الزفاف عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير.

هايدي موسى ومحمد غانم

احتفلت المطربة هايدي موسى بعقد قرانها على الإعلامي الرياضي محمد غانم، أيضا، في حفل أمام الأهرامات، اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

حاتم صلاح ونهلة

احتفل الفنان حاتم صلاح بزفافه مؤخرا في حفل جمع بين الفخامة والبساطة، وحضره عدد من نجوم الوسط الفني، وذلك بالتزامن مع نجاحه في مسلسل ابن النادي.

أحمد جمال وفرح الموجي

أقيم حفل زفاف الفنان أحمد جمال على المطربة فرح الموجي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد كبير من النجوم. كما أقام احتفالية أخرى في مسقط رأسه بطنطا.