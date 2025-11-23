الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على زيسكو بهدف الجزيرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 نوفمبر 2025 10:28 مساءً - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى، التي تجمعهما حاليًا، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد.

سجل سيف الدين الجزيرى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 43 بعدما تمكن من مراوغة دفاع الفريق الزامبى واسكن الكرة فى الشباك بتسديدة من اليسار لأقصى اليمين.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – عمر جابر – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر

خط الهجوم: سيف الجزيري – خوان بيزيرا – أحمد شريف.

يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من.. محمد صبحى - بارون أوشينج - محمود جهاد - عبد الله السعيد - شيكو بانزا - آدم كايد - عبد الحميد معالي - عمرو ناصر - عدى الدباغ.

تشكيل زيسكو

حراسة المرمى: فيليب ساكاوتا

خط الدفاع: بنديكت تشيبشي، شيمي مايامبي، كاباسو تشونجو، سولومون ساكالا

خط الوسط: فيتاليس جانتر، ليندو خمكونتا (قائد الفريق)، ليونارد مولينجا

خط الهجوم: فريدي مايكل، ديفيد سيموكوندا، إبراهام سيانكومبو

غيابات الزمالك امام زيسكو

ويدخل الزمالك المباراة مفتقداً 9 لاعبين، وهم كل من ناصر منسى، محمد السيد، سيف جعفر، محمود بنتايج، أحمد حمدى، صلاح مصدق، أحمد عبد الرحيم إيشو، المهدى سليمان، وأحمد ربيع.

حكام الزمالك وزيسكو

ويقود المباراة تحكيميا طاقم جيبوتى بقيادة محمد ديراني حكما للساحة، ويعاونه ليبان عبدالرازق ورشيد وايس مساعدين، محمود ناصر حكم رابع، واختار الكاف الليبى عمر جمعة مراقبا عاما للمباراة.

مجموعة الزمالك

ويقع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تضم المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.