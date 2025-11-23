قوى وأحزاب القائمة الوطنية تؤكد على أهمية المشاركة من أجل تقديم مشهد يليق بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 نوفمبر 2025 11:24 مساءً - اجتمعت اليوم قوى وأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، وقد أكد المجتمعون على أهمية المشاركة السياسية من أجل تقديم مشهد انتخابي يليق بمصر وبالناخب المصري.

وأكد المجتمعون أيضاً حرصهم على الالتزام بالضوابط المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتزامهم بمبادئ العدالة والمساوة والشفافية، ومراعاة الالتزام بها من أطراف العملية الانتخابية كافة.

وشددت قوى وأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، أن هدفهم أن تصبح الانتخابات ثقافة شعب لا مجرد سلوك يوم الاقتراع.