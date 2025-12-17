وزارة التعليم تعلن قائمة أبحاث تقييمات نصف العام للمرحلة الثانوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة الأبحاث التربوية الخاصة بالأنشطة التعليمية للمرحلة الثانوية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 234 بتاريخ 17 سبتمبر 2025، موضحة أن هذه الأبحاث تهدف إلى تقييم الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي ضمن نظام الدراسة والتقييم الجديد.

تقديم بحث من ثلاث صفحات في النشاط التربوي

وأشارت القائمة إلى أن الطالب يُمكنه تقديم بحث من ثلاث صفحات في النشاط التربوي الذي يختاره، مع التأكيد على أن درجات البحث لا تضاف للمجموع على ان يختار الطالب موضوعا واحدا فقط.

وشملت قائمة الموضوعات المطلوبة حسب النشاط التربوي ما يلي:

التربية الموسيقية: دراسة حول آلات الأكورديون، عصر الباروك

الصحافة والإذاعة: المتحف المصري الكبير، السياحة كمصدر دخل قومي، والتحول الرقمي، والطاقة البشرية والزراعية.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة: دور المجالس المدرسية والاتحادات الطلابية في دعم المجتمع، تشكيل شخصية الطلاب، والذكاء الاصطناعي وأثره في مستقبل العمل.

المطالعة والمكتبات: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصناعة، دور الفرد والمجتمع في تحقيق أهداف التنمية، وأثر السياحة على البيئة والمجتمع.

المسرح والتمثيل

وأكدت الوزارة أن هذه الأبحاث تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب البحثية، والإبداعية، والتطبيقية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وربطها بالمجتمع والبيئة.