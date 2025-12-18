فى يومها الثانى.. طوابير على لجان انتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - شهدت لجان محافظة الاسماعيلية اقبال كبير وطوابير من الناخبين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب.

وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى دوائر محافظة الإسماعيلية الثلاثة أبوابها دون اى تأخير، ومن المقرر ان يستمر فتح اللجان حتى التاسعة مساء اليوم الخميس .

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الانتخابات

تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، غرفة العمليات المخصصة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت امس الأربعاء تستمر حتى اليوم الخميس 18 ديسمبر، والمنعقدة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.

ابرز الحضور

وذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، أعضاء غرفة عمليات انتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية.

متابعة اللجان الانتخابية

حيث تابع نائب المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن انتظام العملية الانتخابية بكافة اللجان الانتخابية، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للسادة الناخبين، وبسرعة إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العملية الانتخابية، مع التأكيد على الالتزام بالحياد التام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.

التواجد الطبى

كما تابع نائب محافظ الإسماعيلية التواجد الطبي ورفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي، حيث تم زيادة عدد سيارات الإسعاف إلى 80 سيارة، موزعة على محيط اللجان والمراكز الانتخابية، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة وتغطية كثافة توافد الناخبين، بما يحقق أعلى معدلات الأمان الصحي خلال سير العملية الانتخابية.

جديرًا بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية قد قامت بتجهيز 168 مركز انتخابي بإجمالي 182 لجنة فرعية، وعدد اللجان العامة 3 لجان عامة لاستقبال 1009660 ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد 152 مدرسة، 11 معهد أزهري، 3 مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقد جرت جولة إعادة المرحلة الثانية في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر.

جولة الاعادة

وتتم جولة الإعادة بمحافظة الإسماعيلية على ثلاثة مقاعد بالثلاث دوائر الانتخابية حيث تجري الإعادة على مقعد بكل دائرة، وتستعد الدائرة الأولى لاستقبال ( 461266) ناخب من خلال (66) مركز انتخابي.

كما تستقبل الدائرة الثانية 173329 ناخب من خلال 24 مركز انتخابي، وتستقبل الدائرة الثالثة 375065ناخب من خلال 78 مركز انتخابي.

جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025

وانطلقت جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، في 55 دائرة انتخابية موزعة في 13 محافظة على عدد 101 مقعد في 4,494 لجنة فرعية"، جاءت كالتالي:

محافظة القاهرة:

- إجمالي الدوائر: 7 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 298 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 3,531,498 ناخب.

- الدائرة الثالثة، مقرها الزاوية الحمراء.

- الدائرة الخامسة، مقرها حدائق القبة.

- الدائرة العاشرة، مقرها المطرية.

- الدائرة الحادية عشر، مقرها المرج.

- الدائرة الخامسة عشر، مقرها الخليفة.

- الدائرة السابعة عشر، مقرها البساتين.

- الدائرة التاسعة عشر، مقرها حلوان.

محافظة القليوبية:

- إجمالي الدوائر: 5 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 8 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 397 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 2,797,983 ناخب.

- الدائرة الأولى، مقرها مركز بنها.

- الدائرة الثانية، مقرها مركز طوخ.

- الدائرة الرابعة، مقرها مركز القناطر الخيرية.

- الدائرة الخامسة، مقرها مركز الخانكة.

- الدائرة السادسة، مقرها مركز شبين القناطر.

محافظة الدقهلية:

- إجمالي الدوائر: 10 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 21 مقعد.

- إجمالي اللجان: 795 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 4,708,301 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية في محافظة الدقهلية تجرى بها إعادة.

- محافظة المنوفية:

- إجمالي الدوائر: 6 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 541 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 2,973,483 ناخب.

- كافة الدوائر بمحافظة المنوفية تجرى بها إعادة".

محافظة الغربية:

- إجمالي الدوائر: 7 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 14 مقعد.

- إجمالي اللجان: 642 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 3,658,896 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية تجرى بها إعادة.

محافظة كفر الشيخ

- إجمالي الدوائر: 4 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 527 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 2,420,183 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ تجرى بها إعادة.

محافظة الشرقية:

- إجمالي الدوائر: 8 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 19 مقعد.

- إجمالي اللجان: 925 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 4,400,796 ناخب.

- الدائرة الأولى، مقرها أول الزقازيق.

- الدائرة الثانية، مقرها مركز بلبيس.

- الدائرة الثالثة، مقرها أول العاشر من رمضان.

- الدائرة الخامسة، مقرها مركز أبو كبير.

- الدائرة السادسة، مقرها مركز ديرب نجم.

- الدائرة السابعة، مقرها مركز فاقوس.

- الدائرة الثامنة، مقرها مركز أبو حماد.

- الدائرة التاسعة، مقرها مركز الحسينية.

محافظة دمياط:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالي المقاعد: 2 مقعد.

- إجمالي اللجان: 93 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 515,924 ناخب.

- الدائرة الثانية، مقرها مركز كفر سعد.

محافظة بورسعيد:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.

- إجمالي اللجان: 22 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 271,084 ناخب.

- الدائرة الأولى، مقرها أول بورسعيد.

محافظة الإسماعيلية:

- إجمالي الدوائر: 3 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 3 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 182 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 1,009660 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية تجرى بها إعادة.

محافظة السويس:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.

- إجمالي اللجان: 41 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 505,586 ناخب.

- الدائرة الوحيدة، مقرها السويس.

محافظة شمال سيناء:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.

- إجمالي اللجان: 22 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 97,266 ناخب.

- الدائرة الثانية، مقرها الحسنة.

محافظة جنوب سيناء:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة

- إجمالي المقاعد: مقعد واحد

- إجمالي اللجان: 9 لجان فرعية

- إجمالي الناخبين: 68,383 ناخب

- الدائرة الثانية، مقرها الطور.