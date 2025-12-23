الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة.. وسانت كاترين الأكثر برودة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، خاصة خلال الصباح الباكر وفترات الليل، مع تأثر المدن الجديدة وشمال الصعيد بشكل أكبر.

وأوضحت الهيئة أن منطقة سانت كاترين ستكون الأبرد، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى فيها إلى 2° مئوية، مع فرصة لتشكل الثلوج على جبال ومرتفعات المنطقة.



حالة الطقس اليوم

يكون الطقس شديد البرودة صباحًا، مائل للدفء نهارًا، ويعود ليصبح شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء. وتظهر بعض السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد تتسبب في رذاذ خفيف غير مؤثر على معظم المناطق.



درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن:



القاهرة الكبرى: 12-20°، العاصمة الإدارية: 10-19°

الوجه البحري والدلتا: دمنهور 11-19°، المنصورة 11-20°، طنطا 11-19°

السواحل الشمالية: الإسكندرية 10-20°، مطروح 9-19°، سيوة 8-18°

شمال سيناء والقناة: الإسماعيلية 11-21°، العريش 10-20°

جنوب سيناء: سانت كاترين 2-14°، رأس سدر 11-22°، شرم الشيخ 15-24°

البحر الأحمر: الغردقة 14-24°، مرسى علم 14-25°

شمال الصعيد: الفيوم 10-20°، المنيا 7-20°

جنوب الصعيد: أسيوط 8-22°، الأقصر 10-24°، أسوان 12-25°، الوادي الجديد 5-24°

الهيئة دعت المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الصباح والليل، خاصة في المناطق الأكثر برودة، واتخاذ الحيطة والحذر عند الخروج من المنزل