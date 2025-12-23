وزير ليبي يكشف تفاصيل جديدة حول تحطم طائرة رئيس أركان المنطقة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 11:19 مساءً - أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة، وليد اللافي في تصريح صحفي تلقي حكومة الوحدة منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بطائرة رئيس أركان الجيش الليبي بالمنطقة الغربية.

وأشار اللافي إلى فقدان الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني، لافتا إلى أن حكومة الوحدة تنتظر نتائج من الجانب التركي ومرجح أن الطائرة سقطت.

ولفت الوزير الليبي إلى أنه كان على متن الطائرة الفريق محمد الحداد ومستشاره محمد العصاوي واللواء الفيتوري غريبيل، واللواء محمد جمعة ومرافقهم المصور محمد المحجوب.

