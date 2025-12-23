أخبار مصرية

وزير ليبي يكشف تفاصيل جديدة حول تحطم طائرة رئيس أركان المنطقة الغربية

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير ليبي يكشف تفاصيل جديدة حول تحطم طائرة رئيس أركان المنطقة الغربية 1/4
  • وزير ليبي يكشف تفاصيل جديدة حول تحطم طائرة رئيس أركان المنطقة الغربية 2/4
  • وزير ليبي يكشف تفاصيل جديدة حول تحطم طائرة رئيس أركان المنطقة الغربية 3/4
  • وزير ليبي يكشف تفاصيل جديدة حول تحطم طائرة رئيس أركان المنطقة الغربية 4/4

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 11:19 مساءً - أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة، وليد اللافي في تصريح صحفي تلقي حكومة الوحدة منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بطائرة رئيس أركان الجيش الليبي بالمنطقة الغربية.

وأشار اللافي إلى فقدان الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني، لافتا إلى أن حكومة الوحدة تنتظر نتائج من الجانب التركي ومرجح أن الطائرة سقطت.

ولفت الوزير الليبي إلى أنه كان على متن الطائرة الفريق محمد الحداد ومستشاره محمد العصاوي واللواء الفيتوري غريبيل، واللواء محمد جمعة ومرافقهم المصور محمد المحجوب.

 

0c4c2732-4b97-4532-8aaf-93a9f78e3d67

 

9d850a3a-3950-4a24-b415-84bccbad986c

 

 

8c877387-1a44-4109-9a92-efef5edb1110

8c877387-1a44-4109-9a92-efef5edb1110

8c877387-1a44-4109-9a92-efef5edb1110

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا