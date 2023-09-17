انت الان تتابع خبر نعمة من الباري حيّرت الطب الحديث .. معجزة فاكهة لذيذة ورخيصة بسعر التراب تخفض نسبة السكر في الدم وتقفز بهرمون الأنسولين فى غضون 30 دقيقة.. لاتفوتوها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحتوي الفواكه عمومًا على نسبة مهمة من السكر، ولكن هناك بعض الفواكه التي يمكن أن تساهم في خفض مستويات السكر في الدم وتباطؤ عملية امتصاص الجسم للسكر. وأظهرت دراسة نشرت في موقع إكسبريس أن التين البرشومي له قدرة فعالة في خفض مستويات السكر في الدم ونسبة الكوليسترول في غضون 30 دقيقة. ويعتبر مرض السكري من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تسبب العديد من المضاعفات إذا لم يتم التحكم فيه في المرحلة الأولى.

أوضح الباحثون أن التين يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم بفضل احتوائه على البكتين، وهو مركب يساهم أيضًا في تخفيض مستويات السكر في الدم عند تناوله. كما يحتوي التين على خصائص مضادة لمرض السكري، فتنظيم النظام الغذائي هو المفتاح للسيطرة على مرض السكري الذي يحدث بسبب تراجع كفاءة الأنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم.أشار الباحثون إلى أن مستخلص أوراق التين يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم. فقد تبين أن إضافة جرعة من مستخلص التين إلى مشروب الجلوكوز ساعدت في تخفيض مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم بشكل عام خلال فترة تتراوح بين 30 و 120 دقيقة.

أكد الباحثون أن حمض الأبسيسيك الموجود في مستخلص أوراق التين يساعد في تحسين مستوى الجلوكوز. تم اكتشاف ذلك بعد إجراء تجارب على القوارض. وبحسب الدراسة، فإن مستخلص أوراق التين يمكن أن يزيد من حساسية الجسم للأنسولين، مما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. هذا الاكتشاف مهم لمرضى السكري الذين يعانون من مشاكل في تنظيم مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يساهم مستخلص أوراق التين في تنظيم مستويات الأحماض الدهنية وفيتامين E، وهما مهمان لصحة القلب والأوعية الدموية. أظهرت الدراسة أن مستخلص أوراق التين يمكن أن يوفر لمرضى السكري الطاقة اللازمة ويساعد في الحفاظ على وزن صحي. وبالتالي، يمكن أن يكون استخدام مستخلص أوراق التين طريقة فعالة لمعالجة مشاكل السكري وتحسين نوعية الحياة للمرضى.