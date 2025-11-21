الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع نسبة السكر في الدم، وبالتالي يلجأون إلى تناول الأدوية، لكن ما لا يعلمونه أن هناك عشبة خارقة يمكنها أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة فقط من تناولها.

لخفض نسبة السكر في الدم خلال «30 دقيقة» عليكم بهذه العشبة

أظهرت الدراسات أن الجينسنغ، وهو نبات جذري يُعرف بخصائصه المضادة للسكري، يساعد على خفض مستويات السكر في الدم في غضون نصف ساعة فقط.

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food عن انخفاض ملحوظ في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة من تناول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اختلال الجلوكوز الصومي لنبتة الجينسنغ الأحمر الكوري.

ووفقًا لما نقلته وكالة «سبوتنيك»، فإن هذه الدراسة واحدة من الكثير من الدراسات التي تؤكد أن كَلًا من «الجينسنغ» الآسيوي والأمريكي يخفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

وأظهر تحليل تلوي عام 2016 تحسنًا في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنغ، وذلك بفضل ألياف الجينسنغ القابلة للذوبان، التي ترتبط بجزيئات الكوليسترول في الجهاز الهضمي وتساعد على إخراجها من الجسم، واكتشف الباحثون أن الاستخدام الطبي لمستخلص «الجينسنغ» قد يعالج أيضًا ارتفاع ضغط الدم، مما يتسبب في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

الجينسنغ والسرطان

إلى جانب ذلك، فإن التركيز العالي للجينسنغ من مضادات الأكسدة يجعله فعالًا في تعزيز مناعة الجسم، وقد تساعد هذه الحماية المضادة للأكسدة أيضًا في إيقاف إنتاج الخلايا السرطانية ومنع نموها، حيث وجد الباحثون أن الجينسنغ قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 16%.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة استخدام هذه العشبة بحذر، إذ إن استهلاكها بجرعات عالية قد يسبب أعراضًا جانبية مثل الإسهال، الأرق، الصداع، وسرعة ضربات القلب، وتقلبات ضغط الدم.