الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة من أن كثيراً من الأشخاص يؤجلون مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض قد تكون مرتبطة بالسرطان، إما لصعوبة الحصول على موعد أو لاستهانتهم بخطورة الأعراض.

ثمانية أعراض محتملة للسرطان يجب عدم تجاهلها

وأظهرت الدراسة، التي شملت أكثر من 6800 شخص، أن نصف المشاركين تقريباً توقعوا مواجهة صعوبات في حجز موعد مع طبيب عام، فيما اعتبر آخرون أن الأعراض ليست خطيرة أو يمكن التعامل معها بشكل مستقل.

وأكدت مديرة المعلومات الصحية في المؤسسة، ميغان وينتر، ضرورة مراجعة الطبيب عند حدوث أي تغير جسدي غير مبرر، مشيرة إلى أن هناك ثمانية أعراض رئيسية يجب عدم تجاهلها، أبرزها: الكتل أو التورم غير الطبيعي، فقدان الوزن غير المبرر، الكدمات المتكررة، تغيّر عادات الأمعاء، ضيق التنفس، السعال المستمر، الألم غير المبرر، وتغيرات الجلد.