علماء روس يطوّرون علاجاً حيوياً للسكري
نجح علماء من مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع مصنع “ميدسينتيز”، في تطوير خط خلوي يُنتج نظيراً حيوياً لدواء “دولاجلوتيد” المستخدم في علاج مرض السكري من النوع الثاني، في خطوة مهمة ضمن جهود استبدال الأدوية المستوردة.
وذكرت نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة “فارماسوتيكالز”، أن الدواء المطوَّر يعتمد على تقنية تحفيز مستقبلات GLP-1، ويتميز بسهولة الاستخدام عبر حقنة أسبوعية واحدة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل تراجع توفر بعض الأدوية البيولوجية الحديثة في روسيا بسبب العقوبات، ما زاد الحاجة إلى بدائل محلية آمنة وفعالة.
واستخدم الباحثون سلالة متقدمة من خلايا مبيض الهامستر الصيني (CHO) المقاومة للاستماتة، ما أسهم في تسريع إنتاج خلايا مستقرة عالية الكفاءة وزيادة إنتاجية البروتين المستهدف، الأمر الذي يعزز فرص التصنيع الصناعي للدواء الجديد وتوفيره للمرضى.
