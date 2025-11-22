الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا ولا يدعو لأي قلق، مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة الحالية تقع ضمن النطاق المتوقع لهذا الوقت من العام.

أول تعليق من «الصحة» بشأن انتشار فيروس جديد في مصر.. وتحذير لأولياء الأمور

حقيقة انتشار فيروس متحور في مصر

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات إعلامية، أن الوزارة تتابع يوميًا معدلات الإصابات بالأمراض التنفسية الموسمية على مستوى الجمهورية، بما يشمل الإنفلونزا الموسمية، وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، إلى جانب الفيروسات التنفسية الشائعة الأخرى، مؤكدًا أنه لا توجد أي زيادة غير معتادة أو ظهور فيروس جديد.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفرق التابعة لإدارات الطب الوقائي والترصد تعمل على مدار الساعة في مختلف المحافظات، بهدف رصد أي تغيرات قد تطرأ على الوضع الوبائي والتدخل المبكر عند الحاجة، كما شدد على توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية في جميع الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، داعيًا المواطنين إلى الحصول عليه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وقدّم عبد الغفار مجموعة من الإرشادات المهمة لأولياء الأمور لضمان الحفاظ على صحة الطلاب داخل المدارس، جاءت على النحو التالي:

تطعيم الأطفال بلقاح الإنفلونزا الموسمية لمن لم يحصلوا عليه بعد، خاصة الفئة العمرية من 6 أشهر حتى 5 سنوات.

إبقاء الطفل في المنزل عند ظهور أي أعراض تنفسية مثل ارتفاع الحرارة، السعال، الاحتقان أو الإرهاق، وعدم إعادته للمدرسة إلا بعد تحسن حالته لمدة 24 ساعة على الأقل دون استخدام خافض حرارة.

تعزيز عادات النظافة الشخصية لدى الأطفال، مثل غسل اليدين جيدًا واستخدام المناديل عند العطس أو السعال.

بالنسبة للأطفال المصابين بأمراض مزمنة كالحساسية الصدرية أو أمراض القلب أو ضعف المناعة، يُفضل استشارة طبيب الأطفال قبل عودتهم للمدرسة في حال ظهور أي أعراض تنفسية.

وأكدت وزارة الصحة أنها تتابع الوضع الوبائي محليًا وعالميًا بشكل لحظي، وأنها ستعلن فورًا عن أي تطورات جديدة بكل وضوح وشفافية، في إطار حرصها على طمأنة المواطنين وضمان سلامتهم.