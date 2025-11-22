الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت بوابة صحة الرجال التابعة للمعهد الاتحادي للصحة العامة في ألمانيا بأن الأمراض النفسية لدى الرجال غالباً ما لا يتم اكتشافها، ليس لأنهم أقل عرضة لها مقارنة بالنساء، بل بسبب قلة توجههم إلى الأطباء النفسيين.

الأمراض النفسية .. لماذا لا يتم اكتشافها غالبا لدى الرجال؟

وأوضحت أن العديد من الرجال يجدون صعوبة في الاعتراف بمعاناتهم النفسية، ما يدفعهم إلى التعامل معها عبر سلوكيات مثل نوبات الغضب، المخاطرة، الإفراط في ممارسة الرياضة، أو اللجوء إلى الإدمان كزيادة استهلاك الكحول والنيكوتين.



وأكدت البوابة ضرورة مراجعة الطبيب النفسي عند ملاحظة هذه السلوكيات، خاصة إذا رافقتها أعراض مثل اليأس وفقدان الشعور بقيمة الذات أو التفكير في إيذاء النفس.

وأشارت إلى أن العلاج النفسي، مثل العلاج السلوكي المعرفي، يساعد المرضى على تغيير نظرتهم السلبية للحياة وتعلم استراتيجيات للتعامل مع الضغوط، فيما قد يتطلب الأمر في بعض الحالات اللجوء إلى العلاج الدوائي باستخدام مضادات الاكتئاب.