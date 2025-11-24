الرياض - كتبت رنا صلاح - يثير تناول البطاطا الحلوة تساؤلات عديدة بين الاشخاص الذين يعانون من اضطراب مستويات السكر حيث يعتقد البعض انها قد تتسبب في ارتفاع سريع للسكر الامر الذي يدفعهم الى تجنبها رغم ما تحتويه من فوائد غذائية مهمة لذلك يصبح من الضروري توضيح علاقتها بمستويات الجلوكوز وكيفية تأثيرها على الجسم.

اليك حقيقة تأثير البطاطا الحلوة على مستوى السكر في الدم

تأثير البطاطا الحلوة على سكر الدم

تحتوي البطاطا الحلوة على قدر مرتفع من الكربوهيدرات مما قد يؤدي الى ارتفاع ملحوظ في مستوى الجلوكوز الا ان نسبة الارتفاع تعتمد بشكل كبير على طريقة اعدادها حيث تختلف درجة المؤشر الجليسيمي وفقا لعملية الطهي مما يغير من سرعة امتصاص السكر في الدم.

الاطعمة ذات المؤشر الجليسيمي المرتفع تسبب ارتفاعا سريعا في الجلوكوز.

الاطعمة منخفضة المؤشر الجليسيمي ترفع السكر ببطء اكبر.

طرق الطهي مثل السلق قد تقلل من تأثير البطاطا الحلوة على السكر.

البطاطا الحلوة تعتبر خيارا معتدلا عند تناولها بحصص مناسبة.

العناصر الغذائية الموجودة في البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على مجموعة واسعة من العناصر المفيدة للجسم حيث تمنح مجموعة فيتامينات ومعادن تدعم وظائف الجسم المختلفة مما يجعلها طعاما غنيا يمكن ان يستفيد منه الاشخاص بمن فيهم المصابون باضطرابات السكر مع مراعاة الكمية المتاحة.

فيتامين ا الذي يوجد في صورة بيتا كاروتين.

فيتامين ب ستة الضروري لوظائف الاعصاب.

فيتامين سي الذي يعزز مقاومة الجسم.

البوتاسيوم الذي يدعم توازن السوائل.

الالياف التي تسهم في تحسين الهضم.

الزنك الذي يعزز المناعة.

المغنيسيوم الذي يفيد صحة العضلات.

فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري

تقدم البطاطا الحلوة مجموعة فوائد قد تعود بالنفع على الاشخاص المصابين بالسكري حيث تعمل بعض مكوناتها على تحسين الهضم وتعزيز الشبع وتقليل الالتهاب الى جانب تأثيرها المحتمل في تحسين حساسية الانسولين مما يجعلها طعاما يمكن تضمينه ضمن نمط غذائي صحي.

تحسين الرؤية بفضل محتوى فيتامين ا.

زيادة الشعور بالشبع نتيجة وجود الالياف.

المساعدة في تقليل الالتهاب بسبب فيتامين سي.

دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز التوازن الداخلي.

تعد البطاطا الحلوة طعاما ذا قيمة عالية ويمكن تناولها باعتدال من قبل مرضى السكري مع مراعاة الاساليب الصحية في الطهي والكمية المناسبة حيث تعتمد درجة تأثيرها على سكر الدم على طريقة التحضير ومؤشرها الجليسيمي مما يجعلها خيارا متوازنا عند استخدامها ضمن نظام غذائي محسوب.