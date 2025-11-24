البسو الكمامه ... الصحة تحذر من 14 أعرض متداوله اذا ظهرت عليك احداها فأنت مصاب بفيرس كرونا الجديد وعليك

الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل الانشغال العالمي بتراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تتداول منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة تحذيرات حول متحور جديد محتمل يُشار إليه باسم “ستراتوس (XFG)”. وعلى الرغم من عدم صدور بيانات رسمية من الجهات الصحية العالمية حتى الآن تؤكد وجود هذا المتحور، فإن الرسائل المتداولة تدعو إلى زيادة الوعي والاحتياط خصوصًا خلال المواسم التي تنتشر فيها العدوى التنفسية.

الأعراض المتداولة المرتبطة بمتحور “ستراتوس (XFG)”

تضمّن المنشور المتداول قائمة من الأعراض التي يُقال إنها مرتبطة بهذا المتحور، وهي أعراض تتشابه إلى حد كبير مع الأعراض المعروفة لفيروس كورونا ومتغيراته السابقة، وتشمل:

بحة في الصوت

صداع شديد للغاية

ضيق في التنفس

التهاب في الحلق

حساسية أو ضيق بالصدر

آلام عضلية ومفصلية

رعشة قوية مصحوبة بشعور بالبرد

ارتفاع ملحوظ في الحرارة قد يصل إلى 40 درجة

إرهاق شديد ودوخة

سيلان الأنف

كحة مصحوبة ببلغم

فقدان الشهية

اضطراب في النوم

استمرار الإرهاق حتى بعد التعافي

وتُعد هذه الأعراض قريبة من متغيرات كورونا التي ظهرت في السنوات الماضية، ما يجعل الاحتياط واجبًا عند ظهورها، سواء كان المتحور الجديد مؤكداً أو غير مؤكد.

تحذيرات خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات

يشدد المحتوى المتداول على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية إضافية بين الفئات الأكثر حساسية تجاه الأمراض التنفسية، وتشمل:

كبار السن

أصحاب الأمراض القلبية

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفسية مزمنة

المدخنين

الأطفال وطلبة المدارس

ويدعو الأهالي إلى الحرص على ارتداء الأطفال للكمامات في المدارس عند الحاجة، والحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي.

إجراءات وقائية يُنصح بالالتزام بها

ورغم غياب تأكيد رسمي حول المتحور الجديد، تبقى الإرشادات الصحية العامة الوسيلة الأكثر فاعلية لحماية الأفراد من أي عدوى تنفسية، وتشمل:

ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة

غسل اليدين بشكل منتظم

استخدام المعقمات

الحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص

تهوية الأماكن المغلقة

تجنّب الاختلاط عند ظهور أعراض مرضية

رغم تداول معلومات حول متحور “ستراتوس (XFG)” عبر شبكات التواصل، إلا أن الجهات الصحية لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية تؤكد وجوده. ومع ذلك، تبقى الوقاية والوعي الصحي أفضل وسيلة لحماية النفس والآخرين، خصوصًا مع استمرار وجود فيروسات موسمية وأمراض تنفسية.