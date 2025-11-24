الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الكبد من الأعضاء المهمة للغاية في جسم الإنسان، فهو لا يحمي فقط من السموم بل لديه قدرة كبيرة على التجدد و مع ذلك، فهناك العديد من المواد الكيميائية التي قد تتسلل للكبد يوميًا عبر الهواء والغذاء، لذا يجب تنظيف الكبد مرة كل شهر ليقوم الكبد بعمله على أكمل وجه، ولهذا نقدم لكم اليوم وصفة سحرية لتنظيف الكبد.

هيقضي على أي فيروس.. أفضل مشروب سحري لتنظيف الكبد من الدهون والسموم المتراكمة وانعاشه من جديد

مكونات الوصفة

إذا كنت ترغب في تنظيف الكبد من السموم وتعزيز صحته كل ما عليك فعله هو توفير المكونات التالية:

نصف كوب عصير البرتقال مع بذور البرتقال

لتر من الماء النقي

ربع كوب من أوراق النعناع الطازج

عسل طبيعي

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من قشر الليمون

طريقة التحضير

في البداية، نقوم بغلي الماء من خلال وضعه في وعاء صغير وتركه على النار حتى تمام الغليان، بعد ذلك يرفع الوعاء من على النار.

ثم تضاف أوراق النعناع إلى الماء المغلي وتترك لمدة عشر دقائق.

بعدها يتم إضافة كل من عصير البرتقال مع البذور وعصير الليمون وقشوره ويمكن إضافة بعض العسل.

إذا كنت غير مصاب بالسكري

يتم تقليب المزيج جيدا، ثم يتم خفقه في الخلاط جيدا ويتم تناوله.

هذه الوصفة تساعد في التخلص من سموم الكبد ومن الجسم عامة بالاضافة الى أنه ينقي الكبد من الدهون وبالتالي يعود الكبد يعمل بكل كفاءة وهذا يساعد الجسم للقيام بكل الوظائف التي يتحكم بها.

ماء الليمون

يلعب ماء الليمون دورًا كبيرًا في تنقية الكلى والكبد من السموم والحفاظ على ترطيب الجسم. وبإضافة الكركم إليه، يكتسب نسبة عالية من مادة الكركمين، التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات.

شاي الزنجبيل بالنعناع

يتميز شاي الزنجبيل بالنعناع بخصائص مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى قدرته على تنقية الجسم من السموم وتحسين الهضم وتهدئة المعدة وتحسين وظائف الكبد.

ماء جوز الهند

يساهم ماء جوز الهند في تنقية الكلى من السموم، نظرًا لخصائصه المدرة للبول. كما يعمل على تعزيز صحة الكبد، لاحتوائه على معدن البوتاسيوم.