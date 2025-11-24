الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض التي تؤثر على الكثير من الأعضاء الحيوية في الجسم، من بينها الأذن، ولذلك سوف نعرض لكم في السطور التالية الأعراض التي تظهر في الأذن وتشير إلى الإصابة بالسكري، وذلك وفقًا لما ذكره موقع ceenta.

احذر.. علامات بالأذن تكشف ارتفاع السكر في الدم لمستويات خطيرة

علامات بالأذن تكشف الإصابة بالسكري

تلعب الأذن دورًا مهمًا في الكشف المبكر عن بعض الأمراض، حيث يمكن أن تظهر على الأذن بعض العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري، وهي على النحو التالي:

التهابات الأذن

يمكن أن يؤثر ارتفاع مستويات السكر في الدم سلبًا على تدفق الدم إلى الأذن، وبالتالي فإنه يقلل من استجابة جهاز المناعة ويزيد من خطر الإصابة بعدوى الأذن.

طنين الأذن

تُعد من أعراض مرض السكري من النوع الأول أو الثاني هو طنين الأذن، الذي يُعرف بالرنين في إحدى الأذنين أو كلتيهما، فتعتمد الأذن الداخلية، أو القوقعة، على الأكسجين ومستوى الجلوكوز في الدم لكي تعمل بصورة صحيحة، وبالتالي يؤثر مرض السكري على توصيل الجلوكوز بسبب مستويات الأنسولين غير الطبيعية، مما قد يؤدي إلى طنين الأذن.

فقدان التوازن

كما يمكن أن يؤثر مرض السكري على الجهاز الدهليزي، الذي يساهم في الحفاظ على التوازن، وبالتالي قد يؤدي إلى اضطراب في التوازن الدهليزي، مما يزيد من احتمالية السقوط أو فقدان التوازن.

فقدان السمع

ارتفاع مستويات الجلوكوز يمكن أن يعرض الخلايا المتخصصة في القوقعة المسؤولة عن السمع للتلف، مما يؤدي إلى فقدان السمع بدرجات تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وتساعد بعض التكنولوجيا، مثل المعينات السمعية، في استعادة القدرة على السمع.