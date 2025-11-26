«ممنوع دخول العزاب؟!» .. معجزة كريم “بانثينول” هتحقق حلمك مهما كان عمرك فوق الـ70 من اليوم لن تستغني عنها

الرياض - كتبت رنا صلاح - في وقتنا الحاضر نجد العديد من النساء حول العالم يزداد إهتمامهم بالجمال ، وكيفية الحفاظ والعناية ببشرتهن ووجههن ، ونتيجة لذلك فقد إنتشرت العديد من مستحضرات التجميل في الفترات الماضية، وعلي الرغم من التقدم الطبي الكبير إلا أنه لا يزال العديد من النساء حول العالم يعتمدون بشكل أساسي علي المنتجات الطبيعية حيث أنها علي مر السنينن قد أثبتت فاعلية كبري في مجال العناية بالبشرة ، يعد كريم بانثينول من أفضل أنواع الكريمات التي تستخدم في تفتيح البشرة ويمكن تحضير وصفات مختلفة به حيث أنه يعمل على نضارة البشرة، لذلك يفضل الكثير من البنات استخدام مكونات طبيعية لعمل وصفة تفتيح البشرة.

وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة

تعتبر هذه الوصفة من أهم الوصفات الطبيعية للبشرة حيث أن مكوناتها الأساسية هي كريم البانثينول والنشا اللذان يتمتعان بأعلى الخصائص والمركبات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة. مكوناته هي كما يلي:

كريم بانثينول

ملعقة من النشا

ملعقة من عصير الليمون

ماء الورد

قطن طبيعي

طريقة عمل وصفة كريم البانثينول لتفتيح البشرة

أولاً نحضر وعاءً صغيراً نظيفاً ونضع فيه جميع المكونات المذكورة سابقاً في الوصف ونخلطها جيداً حتى تصبح جميعها خليطاً واحداً ولا يوجد أي حبيبات خشنة، ثم نضعه على الوجه بعد غسله جيداً بالغسول المخصص لنوع بشرة كل شخص ويوضع الخليط على الوجه لمدة عشرين دقيقة ثم يشطف بالماء البارد ويوضع مرطب على البشرة وستلاحظين الفرق.

