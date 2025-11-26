 «اشربه على الريق».. أفضل مشروب طبيعي للتخلص من دهون البطن في أيام | مفعوله سحري

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعاني الكثير من صعوبة التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، رغم الالتزام بالأنظمة الغذائية المختلفة، إلا أن بعض المشروبات الطبيعية قد تساهم في رفع معدل الحرق وتحسين الهضم عند تناولها على الريق.

وبحسب موقع Healthline، يُعد مشروب الليمون الدافئ مع الزنجبيل من أبرز المشروبات التي تدعم خسارة دهون البطن بفاعلية، إذ يحتوي الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تنشط عملية الهضم، بينما يساعد الزنجبيل على رفع حرارة الجسم بشكل طفيف مما يزيد من معدلات الحرق. ويسهم تناول هذا المشروب صباحًا قبل الإفطار في تعزيز استفادة الجسم من عناصره.

مشروب طبيعي للتخلص من دهون البطن

ويتميز مشروب الليمون الدافئ مع الزنجبيل بقدرته على دعم الهضم وتقليل الانتفاخ والمساعدة في التخلص من السموم، إضافة إلى رفع مستوى الطاقة في بداية اليوم وتقليل الشهية لفترة، مما يساهم في فقدان الوزن.

طريقة التحضير مشروب الليمون والزنجبيل