أظهرت دراسة حديثة من جامعة ماسترخت الهولندية أن تناول نحو ستين غراما من الفول السوداني غير المملح والمحمص يوميا لمدة 4 أشهر ساعد في تعزيز الذاكرة وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ لدى أشخاص تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عاما، ويرجع الباحثون هذا التحسن إلى وجود حمض “ل-أرجينين” ومجموعة مركبات مفيدة تتركز في قشرة الفول السوداني وتدعم صحة الخلايا العصبية.

"مفعوله يقوي الذاكرة".. تناول الفول السوداني المحمص بقشره يوميا هيرفع نشاط المخ ويحسن الذاكرة

الفول السوداني يقوي الزاكرة

اعتمدت الدراسة على مرحلتين امتدت كل منهما لستة عشر أسبوعا، نفذ خلالها المشاركون نظاما يشمل تناول الفول السوداني في المرحلة الأولى والامتناع عن جميع أنواع المكسرات في المرحلة الثانية، مع فترة استراحة فاصلة، وقاس الباحثون تدفق الدم في الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، إلى جانب سلسلة من الاختبارات المعرفية التي تقيس التذكر وسرعة التفكير وقدرة حل المشكلات.

الفول السوداني وتقوية الزاكرة

وأظهرت النتائج ارتفاعا في تدفق الدم داخل الدماغ بنسبة تتجاوز 3%، وتحسنا واضحا في أداء الذاكرة اللفظية، حيث تمكن المشاركون من استرجاع عدد أكبر من الكلمات مقارنة بفترة الامتناع، وأشار فريق البحث إلى أن هذه الزيادة في تدفق الدم وتفاعل الدماغ كانت أشمل مما توقعوا، ما يؤكد أهمية إمداد الدماغ بالعناصر الغذائية التي تزيد نشاطه ووظائفه وبهذا يزيد من قوة الزاكرة والدماغ لدي متناولي الفول السوداني.