هيحميك من أسوء شيء في الشتاء .... ضع 3 أعواد من القرنفل في الشاي وأنظر ماذا سيحدث في جسدك طوال الشتاء 

الرياض - كتبت رنا صلاح - شرب كوب من الشاي له سحر خاص ومذاق مميز، فهو ليس كأي مشروب آخر، بل هو مصدر للدفء والراحة بشكل خاص في الشتاء، وهو من الطقوس اليومية للكثيرين، خاصة عند إضافة القرنفل إلى الشاي فهو يعزز نكهة مشروب الشاي الدافئ، ليس هذا فحسب بل إن للقرنفل دور هام كبير جدا لأنه يتمتع بالكثير من الفوائد الصحية القوية، وذلك حسب ما تم نشره في موقع “تايمز أوف انديا”.

فوائد إضافة القرنفل إلى الشاي في الشتاء

هناك فوائد كثيرة عند إضافة القرنفل إلى الشاي، من أهمها الفوائد التالية:

ممتاز للهضم

يشعر أغلبنا بمشكلات هضمية خلال فصل الشتاء وذلك بسبب الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة والغير صحية للشعور بالدفء لأنهم يشعرون بالبرد في الشتاء، فعند إضافة القرنفل إلى كوب الشاي وشربه بعد الأكل فإن ذلك يُساعد الجسم على إفراز الإنزيمات الهاضمة، وذلك يحسن كثيرا من هضم الطعام ويخفف من الانتفاخ، ويساعد في تقليل الأعراض الهضمية المزعجة.

القرنفل لتقليل تهيج الحلق

لا يحتكر إضافة القرنفل إلى الشاي على تعديل المذاق، بل إنه يحظى بخصائص طبيعية مهدئة تساهم على تخفيف تهيج والتهاب الحلق، فعندما تشعر بحكة أو جفاف داخل حلقك، فقد يكون شرب شاي القرنفل هو الحل الأمثل، لأنه يهدئ الحلق، ويقضي على الاحتقان الخفيف، وهو مفيد بصفة خاصة خلال فترة تقلبات المناخ وخلال فصل الشتاء.

القرنفل يساهم على إنعاش التنفس

يُستخدم القرنفل في الاهتمام بصحة الفم منذ آلاف السنين، وهناك سبب وجيه جدا خلف ذلك، فهو مضاد طبيعي للبكتيريا، مما يعني أنه يساهم على مقاومة البكتيريا والجراثيم التي تتسبب في رائحة الفم الكريهة، لذلك قم بإضافة القرنفل إلى الشاي لكي تنعش رائحة فمك والتخلص فورا من الرائحة الكريهة المزعجة، كذلك يعزز القرنفل صحة اللثة.

مشروب يدعم المناعة

الشاي يعد معززًا ومقوي للمناعة، وعند إضافة أعواد القرنفل يعزز ذلك الاتجاه، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساهم الجسم في مقاومة الإجهاد اليومي ومكافة الجراثيم خاصة في فصل الشتاء، لأن الفيروسات والبكتيريا والجراثيم تنشط جدا ويكثر انتشار العدوى، وتناول الشاي مع القرنفل بانتظام قد يعطي جسمك قوة إضافية في مواجهة العدوى.