الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتاد الكثير من ربات البيوت على تخزين البصل سواء في البراد أو في وعاء على أي سطح بالمطبخ، ولكن في حالة ارتكاب أي خطأ عند تخزينه فقد يتسبب في تلفه، لأنها تعتبر من أسوأ الأماكن لتخزين البصل والحفاظ عليه طازجًا لفترة أطول، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة “إكسبريس” Express البريطانية.

أفضل طريقة لحفظ البصل طازجاً لـ3 أشهر بدون تعفن أو إنبات

يتمتع البصل عادة بعمر افتراضي طويل، لذا فإن معرفة أفضل مكان لتخزينه يساعد على تقليل هدر الطعام وتوفير المال، كما يمكن أن يحسن مذاقه ويكون ألذ، ومع ذلك، يرتكب الكثيرون خطأ وهو وضع جميع خضرواتهم في قاع الثلاجة أو في وعاء على أحد أسطح المطبخ، مما قد يؤدي إلى تعفن البصل أو إنباته.

أفضل طريقة لتخزين البصل

وفي هذا السياق، قالت كارين لامار، خبيرة التخزين من Organic Cotton Mart، إن أفضل طريقة للحفاظ على البصل طازجًا لفترة طويله هي إبعاده عن الرطوبة وأشعة الشمس، مضيفة إن “القاعدة الأساسية لتخزين البصل الكامل هي الاحتفاظ به في مكان بارد وجاف ومظلم، فهو من أبرز الأسباب الرئيسية لفساد البصل هو إنباته”، لذلك لا يجب تخزين البصل في البراد لأنه قد يمتص الرطوبة، وتجنب وضعه على أسطح العمل، إذ إن الضوء يؤدي إلى إنباته ويجعل طعمه مرًا للغاية.

وأوضحت “لامار”، أن أفضل مكان لتخزين البصل هو في درج أو خزانة أو زاوية مظلمة من المطبخ بعيدًا عن النوافذ أو أجهزة الطهي، مؤكدة على عدم تخزين البصل بجانب البطاطس والجزر والكرفس لأنها تطلق الرطوبة التي قد تتسبب في أن يصبح البصل طريًا وفاسدًا في غضون أيام.

أكياس شبكية أو حاوية مفتوحة

لا بد من حفظ البصل في حاوية مفتوحة، نظرًا لأنه يحتاج إلى مكان جيد التهوية ليبقى جافًا وبالتالي سيبقيه طازجًا، وأضافت “لامار”، أن “البصل يحتاج إلى التنفس ليظل طازجًا. ومن المناسب أن يوضع في أكياس شبكية أو صناديق ذات فتحات تسمح بتدفق الهواء الثابت”.

وأوضحت “لامار”، أنه “البصل المقرمش والجاف يمكن أن يستمر بسهولة لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر عند تخزينه في درجة حرارة الغرفة داخل كيس شبكي، مع مراعاة تذكر اتباع قواعد الجفاف والظلام والتهوية والعزلة أثناء تخزينه”.

والجدير بالإشارة إلى أن الأكياس الشبكية تعتبر أفضل طريقة لتخزين البصل، حيث تسمح بمرور الهواء وتمنع الرطوبة من التراكم في المنطقة، كما يمكن تخزين البصل في سلال سلكية أو أكياس ورقية أو في كيس شبكي، وينبغي التأكد من إخراج البصل من عبوته البلاستيكية الأصلية لأنها قد تحبس الرطوبة وبالتالي يتسبب في تعفن البصل بسرعة.

التقشير والتقطيع

ويعتبر الوقت الوحيد الذي ينبغي فيه وضع البصل في حاوية محكمة الغلق هو عند تقشيره أو تقطيعه، وأوضحت “لامار”، أنه “ينبغي دائمًا تبريد البصل المقشر وعدم تركه في العراء، لأنه قد يكون عرضة لنمو البكتيريا والتلف، ويجب وضعه في الثلاجة داخل حاوية محكمة الغلق حيث قد يساعد على إطالة مدة صلاحيته لمدة تصل إلى 10–14 يومًا”.

وينبغي أيضًا تخزين البصل المفروم في البراد وحفظه في حاوية زجاجية لتجنب امتصاص رائحته القوية من الأطعمة الأخرى، فقد يستمر البصل الكامل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عند تخزينه بطريقة صحيحة، كما قد يستمر البصل المقشر لمدة تصل إلى أسبوعين في حين يستمر البصل المقطع لمدة تصل إلى أسبوع واحد.