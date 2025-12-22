الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب فصل الشتاء وتغير الفصول وزيادة برودة الجو، يعاني الكثير من الناس من نزلات البرد والإنفلونزا التي تسبب الشعور بالتعب والإرهاق، وفي هذه الفترة، يبحث الجميع عن علاج سريع وسحري، وإذا كنت ترغب في حل طبيعي، فسنعرض لكم في هذا المقال وصفة طبيعية تتكون من 3 مكونات تساعد على التخلص من البرد والكحة بسرعة، وتعزز صحة الجسم وتقوي المناعة.

تقضي على البرد والكحة.. وصفة سحرية تجمع بين قوة 3 مكونات طبيعية

للتخفيف من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، يوصي بتناول مشروب أساسي في فصلي الخريف والشتاء، وهو القرفة مع الزنجبيل والعسل، لما يحتويه من مكونات طبيعية فعالة تمتلك قدرة كبيرة على قتل الفيروسات، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة حنان عز العرب، استشارية الصحة العامة والتغذية.

وصفة طبيعية للقضاء على البرد والكحة

يساعد مشروب القرفة والزنجبيل بالعسل في تخفيف أعراض نزلات البرد والحساسية الموسمية، كما يقلل من السعال والعطس المستمر وسيلان الأنف، لقدرة الزنجبيل على محاربة الفيروسات، ويساهم هذا المشروب أيضًا في الوقاية من الزكام وتحسين حالة المصابين بأعراض الإنفلونزا، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والتهاب الحلق.

بالإضافة إلى أن القرفة تساهم في تعزيز المناعة والصحة العامة، إذ تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات والفطريات، كما تتميز برائحتها العطرية المهدئة، وتحتوي أيضًا على مادة التيربينول التي تساعد في علاج نزلات البرد وتعمل على تطهير الجسم، كما يتمتع العسل بخصائص تحمي من نزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء، كما أنه يساعد على الشفاء بعد الإصابة بهما.

طريقة تحضير مشروب القرفة والزنجبيل بالعسل

ويمكن تحضير مشروب القرفة مع الزنجبيل والعسل باتباع ما يلي:

2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

1 ملعقة كبيرة من القرفة.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

2 كوب من الماء المغلي.

بعد غلي الماء قومي بوضع به المكونات السابقة من الزنجبيل والقرفة، اتركيه على النار لمدة 5 قائق، ثم صفي المزيج وأضيفي له العسل وتناوله دافنًا في الصباح.