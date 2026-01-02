أفضل زيت للوجه يزيل التجاعيد والترهلات ويشد البشرة من أول استعمال.. هيخليكي قمر 14

الرياض - كتبت رنا صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن طريقة طبيعية للتخلص من تجاعيد وترهلات البشرة، وتعد الزيوت الطبيعية كنزًا طبيعيًا سحريًا للعناية بالبشرة، وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي تتمتع بها المنتجات التجارية، لكن تتميز الزيوت الطبيعية بالعديد من المزايا التي تجعلها خيارًا مميزًا لما تتمتع به من فوائد عديدة تناسب مختلف أنواع البشرة، ولذلك سوف نعرض لكم في السطور التالية 4 زيوت طبيعية تساعد على ترطيب البشرة.

وهناك 4 زيوت طبيعية لهم مفعول السحر في إزالة التجاعيد والترهلات وشد البشرة وهم كالتالي:

1- زيت الأرجان

يساهم زيت الأرجان في ترطيب البشرة بشكل جيد، حيث إن هذا الزيت مليء بفيتامين E ومضادات الأكسدة، وبالتالي يقلل من ظهور التجاعيد ويحسن مرونة البشرة، ويساعد على التقليل من إفراز الزيوت والدهون ويعالج الندبات وعلامات الشيخوخة.

2- زيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون على منح البشرة ترطيبًا عميقًا، ويحميها من الجفاف، ومكافح للشيخوخة، كما إنه مثالي لإزالة المكياج وتغذية الأظافر والشعر، حيث يحتوي على الأحماض الدهنية التي تعمل كمضادات الأكسدة وتقلل من علامات الشيخوخة وتجاعيد البشرة.

3- زيت جوز الهند

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية متعددة الاستخدامات، فهو يساعد على ترطيب البشرة، ويحارب علامات الشيخوخة، ويحميها من التلوث، فيمكنك استخدامه كمرطب، ومزيل مكياج، أو قناع، وذلك لأنه يحتوي على حمض اللوريك ومضادات الالتهابات والميكروبات التي تقتل البكتيريا التي توجد على الجلد.

4- زيت عباد الشمس

يساعد زيت عباد الشمس على منح البشرة الجافة نعومة وإشراقًا، فهو يعمل على التقليل من الخطوط الدقيقة ويحسن ملمس البشرة، لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

