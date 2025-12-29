الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الجرثومة الملوية البوابية (H. pylori) وهي نوع من البكتيريا، من الأسباب الرئيسية لقرحة المعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر)، علاوة على إنها يمكن أن تزيد الإصابة بها من خطر الإصابة بسرطان المعدة، فيما يلي نوضح علاجات منزلية لجرثومة المعدة .. كيف تساعدك طريقة تناولك للطعام.

علاجات منزلية لجرثومة المعدة .. كيف تساعدك طريقة تناولك للطعام

يمكن أن تؤدي بكتيريا الملوية البوابية إلى حدوث قرحة المعدة عبر نموها في بطانة المعدة والتسبب في التهاب وتلف بطانة الأمعاء بفعل حمض المعدة، ومع ذلك، فإن معظم المصابين بهذه البكتيريا لا يصابون بالقرحة، وفقًا لتقرير موقع “myhealth”.

ما هي المشاكل التي يمكن أن تسببها بكتيريا الملوية البوابية؟

يصاب الكثير من الأشخاص بهذه البكتيريا في معدتهم دون أن يعانوا من أي أعراض، لكن في بعض الحالات، تسبب يمكن أن تؤدي هذه البكتيريا إلى اضطرابًا في المعدة أو قرحة في بطانة المعدة، تسبب هذه البكتيريا معظم قرح المعدة.

وتتضمن أعراض القرحة ألمًا حارقًا أو قارضًا في البطن يمكن أن يستمر لدقائق أو ساعات، كما يساعد تناول الطعام أو مضادات الحموضة على تخفيف الألم، إلا إن الأعراض قد تعود بعد فترة، ويمكن للمضادات الحيوية علاج عدوى الملوية البوابية.

كيف يتم علاج العدوى؟

ويمكنك التخلص من بكتيريا الملوية البوابية من خلال تناول بعض المضادات الحيوية الموجهة المخصصة لهذه البكتيريا، والأشخاص الذين أصيبوا بقرحة هضمية ومصابون ببكتيريا الملوية البوابية يحتاجون إلى علاج للشفاء من العدوى، مما سيقلل من خطر الإصابة بقرحة هضمية أخرى، ويعد العلاج بمزيج من الأدوية فعال للغاية في علاج عدوى الملوية البوابية.

في بعض الأوقات، تكون بكتيريا الملوية البوابية مقاومة لبعض المضادات الحيوية، وبالتالي فإنه قد يمنع الدواء من قتل البكتيريا، مما يمكن أن يحتاج بعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية لعلاج عدوى الجرثومة الملوية البوابية إلى إجراء اختبار متابعة للتأكد من شفاء العدوى.

كيف يمكنك العناية بنفسك في المنزل؟