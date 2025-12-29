الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر عشبة السنامكي نبات مزهر ينتمي إلى عائلة البقوليات، وتم استخدام أوراقها منذ آلاف السنين في الطب الصيني التقليدي لفوائدها الصحية العديدة، لأنها تحتوي على مركبات الجليكوسيدات التي تساعد بشكل كبير في تحسين صحة الجهاز الهضمي، كما تتميز بفوائد متعددة للبشرة والشعر والصحة العامة، والتي سنتعرف عليها في السطور التالية.

ما هي عشبة السنامكي وفوائدها للشعر والصحة والبشرة

فوائد عشبة السنامكي

تعد عشبة السنامكي من الأعشاب الطبيعية المعروفة منذ القدم، وقد ارتبط اسمها بالطب الشعبي واستخدامات تقليدية متوارثة عبر الأجيال، وتتميز بأوراقها المجففة التي تدخل في تحضير مشروبات عشبية يعتمد عليها بعض الأشخاص ضمن عاداتهم اليومية، وفيما يلي أهم فوائدها:

فوائدها للجهاز الهضمي:

تساهم عشبة السنامكي في تقليل بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، وتؤدي مركبات الجليكوسيدات التي توجد في أوراق عشبة السنامكي إلى حدوث تقلصات وتزيد حركة الأمعاء، كما إنها تساعد على التخلص من فضلات الطعام في فترة قصيرة تمتد من 6 إلى 12 ساعة فقط من تناول الوجبة الغذائية.

ويتم استخدام أوراق عشبة السنامكي في الطب الصيني التقليدي لتخفيف الحرارة المتراكمة في الأمعاء الغليظة، مما يساعد على التخلص من المواد الغذائية الراكدة في المعدة، وتستخدم كمطهّر طبيعي قبل إجراء عملية تنظير أو جراحة القولون.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد عشبة السنامكي على التخفيف من الأعراض المصاحبة لعسر الهضم بما في ذلك حرقة المعدة، الغثيان والتجشؤ المستمر، وعند إضافتها مع الأعشاب العطرية تخفف من تراكم الغازات المزعجة في المعدة وبالتالي التقليل من الانتفاخ.

فوائد عشبة السنامكي وتخفيف الوزن:

تساعد عشبة السنامكي على إنقاص الوزن حيث تعمل العشبة كملين قوي يساهم في القضاء على الأطعمة غير المهضومة في الأمعاء الغليظة، وبالتالي يزيد فعالية عملية التمثيل الغذائي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الوزن.

وتعد السنامكي هي من أعشاب الطب البديل الأكثر استخدامًا منذ آلاف السنين في علاج الكثير من المشاكل الصحية، وخاصة تليين الأمعاء وتنظيف الجسم من السموم، بالإضافة إلى فوائد السنامكي في خسارة الوزن الزائد وإذابة دهون البطن.

وأشارت بعض الأبحاث إلى أن عشبة السنامكي قد تعمل على منع امتصاص السعرات الحرارية، وتحفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون المتراكمة في الجسم، خاصة في منطقة البطن، إلى جانب حرق السعرات الحرارية الزائدة، كما تخفف هذه العشبة الوزن وتحارب السمنة، وكذلك تحسن أداء جهاز الهضم، تعالج عسر الهضم والإمساك وتعزز إفراز السوائل في الأمعاء.

فوائد عشبة السنامكي في علاج الالتهابات:

تتمتع الزيوت العطرية المستخلصة من عشبة السنامكي بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد في منع تكاثرها، خاصة أثناء الالتهابات، كما أن مضغ أوراقها يمكن أن يساهم في علاج التهابات الفم والتهاب اللثة.

فوائد عشبة السنامكي للبشرة:

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي عشبة السنامكي على زيوت أساسية يمكن استخدامها لعلاج داء القوباء الحلقية، وهو عدوى فطرية تصيب الطبقات العلوية من الجلد، كما إنها تعالج الجروح والحروق، علاوة على أن الكريمات المصنوعة من أوراق السنامكي تعالج حب الشباب والأكزيما، وذلك بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا، كما إنها تحتوي على مادة الأسيتون والإيثانول اللتين تحاربان الكائنات الدقيقة التي تسبب الالتهابات الجلدية المختلفة.

فوائد عشبة السنامكي للشعر:

كما يتم استخدام هذه العشبة لمعالجة مشاكل الشعر وللحصول على شعر لامع وقوي، قومي بخلط مسحوق نبات السنامكي بالماء واللبن، وأضيفي عصير الليمون ومنقوع الأعشاب، ومن ثم ضعيه على الشعر، وتغطيته بقبعة بلاستيكية إلى أن يجف، ثم اغسليه بالماء الدافىء بعد بضع ساعات.

تعتبر عشبة السنامكي هي خيار رائع لإضفاء النعومة وتقوية وتكثيف الشعر مع العلم بأنه في بداية العلاج يمكن أن يصاب الشعر بالجفاف إلا أن الفوائد المرغوبة ستظهر بعد بضعة أيام، حيث تحسن من حالة فروة الرأس ويخلص من قشرة الشعر المزعجة وهي من الأعشاب الطبيعية الممتازة لمقاومة تساقط الشعر وزيادة كثافته.