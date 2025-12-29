منتخب الفراعنة يفرض التعادل السلبى على أنجولا ويؤكد تأهله بدون هزيمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - تعادل منتخب الفراعنة سلبيًا أمام أنجولا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الإثنين، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.

بهذه النتيجة، يتصدر منتخب الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وتأكد صعوده إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة بعد انتصارين على جنوب إفريقيا وزيمبابوي، بينما يملك منتخب أنجولا نقطتين في رصيده، عقب تعادله مع منتخب زيمبابوي في الجولة الماضية بنتيجة 1-1، ثم التعادل السلبي أمام الفراعنة لتتقلص حظوظ تأهله ضمن أفضل ثوالث للدور المقبل.

تفاصيل الشوط الأول

جاءت أخطر المحاولات في الدقيقة العاشرة للمنتخب الأنجولي، بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى من لاعب أنجولا شيكو بانزا قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إسميفانيو كيالوندا غاسبار ولكن مرت فوق العارضة.

في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، جاءت ركلة ركنية لصالح الفراعنة من الجهة اليمنى نفذها محمود صابر بتمريرة ثم عرضية قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء حسام عبدالمجيد بعد تمريرة مقصية من مصطفى محمد ولكن مرت فوق العارضة.

في الدقيقة 35 لاحت فرصة للفراعنة، بعد ركلة حرة لصالح الفراعنة من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى عقب عرقلة محمود صابر نفذها أحمد فتوح بكرة عرضية انتهت بين أحضان حارس مرمى أنجولا.

كادت شباك الفراعنة تستقبل الهدف الأول، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب أنجولا شيكو بانزا بعد اختراق الدفاع ولكن مرت بجانب القائم الأيسر لمصطفى شوبير، قبل ان يتصدى الحارس المصري لمحاولة أخرى من خارج منطقة الجزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء.

تفاصيل الشوط الثانى

وأجرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة 3 تبديلات في بداية الشوط الثاني أمام أنجولا، ونزل الثلاثي أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وياسر إبراهيم بدلا من مصطفى محمد ومحمود صابر وياسر إبراهيم.

وفي الدقيقة 50 جاءت تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب أنجولا فريدي باليندي ولكن تصدى لها حارس مرمى الفراعنة مصطفى شوبير، بعدها مباشرة جاءت ركلة حرة لصالح أنجولا على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة من مهند لاشين نفذها فريدي باليندي بتسديدة ارتطمت في القائم وذهبت إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 63 أجرى منتخب الفراعنة تبديلا اضطراريا بخروج مهند لاشين للإصابة ونزول محمد شحاتة، وحاول منتخب الفراعنة مرة أخرى، من ركلة حرة من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى بعد عرقلة مصطفى فتحي نفذها أحمد سيد زيزو بكرة عرضية مرت من الجميع وذهبت إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 84 سدد من خارج منطقة الجزاء لاعب الفراعنة أحمد سيد زيزو ولكن تصدى لها على مرتين حارس مرمى أنجولا هوجو ماركويس، وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء جاءت ركلة حرة لصالح أنجولا بالقرب من منطقة الجزاء مقابلة للمرمى بعد عرقلة من محمد شحاتة نفذها مانويل بينسون بتسديدة مرت فوق العارضة.

تشكيل منتخب الفراعنة ضد أنجولا

وضم تشكيل منتخب الفراعنة ضد أنجولا كل من: حراسة المرمى: مصطفى شوبير، وخط الدفاع: أحمد عيد، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، وخط الوسط: مهند لاشين، إبراهيم عادل، محمود صابر، وفي خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد.

بينما تضم دكة البدلاء في هذه المباراة كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمد صبحي، وخط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي، وخط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد شحاتة، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، وخط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل.

قائمة منتخب الفراعنة في أمم إفريقيا

وجاءت قائمة منتخب الفراعنة للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

منتخب الفراعنة الأكثر تتويجًا في أمم أفريقيا

ويعد منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، ويأتي منتخب الكاميرون فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب، وغانا فى المركز الثالث برصيد 4 ألقاب.

كما يعد منتخب الفراعنة الأكثر مشاركة فى تاريخ البطولة بـ26 ظهورًا، يليها كوت ديفوار (25) وغانا (24) والتى لن تكون ضمن المشاركين في المغرب هذه المرة.

لم توقف أرقام منتخب الفراعنة القياسية عند هذا الحد، حيث حققت مباراة الفراعنة أمام نيجيريا رقمًا قياسيًا فى عدد الأهداف فى مباراة واحدة بمجموع 9 أهداف، والتي انتهت بفوز الفراعنة على النسور (6-3)، عام 1963.

ويعد أحمد حسن وعصام الحضري الأكثر تحقيقًا للألقاب من بطولة كأس أمم أفريقيا، إذ توج الثنائي برفقة منتخب الفراعنة بـ4 كؤوس، كانت أعوام 1998، 2006، 2008، 2010.

ويمتلك حسن شحاتة، مدرب منتخب الفراعنة السابق، الرقم القياسي الخاص بأكثر المدربين تتويجًا بلقب كأس أمم أفريقيا، حيث قاد "المعلم" المنتخب الوطني للفوز بـ3 ألقاب في البطولة القارية، في نسخ أعوام 2006 و2008 و2010، مع تشارلز جيامفي أعوام 1963، 1965، 1982.