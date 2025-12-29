الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح خبير في العناية بالبشرة، بأن هناك وصفة طبيعية فعالة تساعد على تفتيح وتبييض الوجه والرقبة، وتظهر نتائجها من أول استخدام، وذلك عن طريق استخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت.

مختص يكشف عن وصفة طبيعية لتبييض الوجه والرقبة من أول مرة

وفي هذا الإطار، كشف الخبير في مقطع فيديو أن مكونات هذه الوصفة هي كما يلي:

وصفة طبيعية لتبييض الوجه والرقبة

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة من العسل.

ملعقة من عصير الليمون (وإذا كانت البشرة حساسة فمن الأفضل استبداله بماء الورد).

ورشة من الكركم.

طريقة الاستخدام

أما عن طريقة استخدام هذه الوصفة، فيجب اتباع الخطوات التالية:

أولًا، قومي بخلط جميع المكونات بشكل جيد.

ومن ثم وزعي الخلطة على بشرة الوجه والرقبة واتركيها لمدة 20 دقيقة.

وبعد ذلك اغسلي الوجه أولاً بالماء الدافئ، ثم اشطفيه بالماء البارد لإغلاق المسام.

يوصي باستخدام كريم مرطب بعد الانتهاء.

تفتيح البشرة

بالإضافة إلى ذلك، أوضح المختص أن هذه الوصفة تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما إنها تمنحها إشراقة ونضارة طبيعية، ومن الضروري تكرار استخدام هذه الوضفة بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج.

