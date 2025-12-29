العالم اليوم - رئيس إسرائيل يكذّب ترامب بعد تصريح "العفو عن نتنياهو"

انتم الان تتابعون خبر رئيس إسرائيل يكذّب ترامب بعد تصريح "العفو عن نتنياهو" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 ديسمبر 2025 11:11 مساءً - نفى مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الإثنين، إجراء أي محادثات ‌مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ تقديم طلب العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أسابيع.

وجاء بيان مكتب هرتسوغ بعد وقت ‌قصير من تصريح لترامب، قال فيه إن الرئيس الإسرائيلي أبلغه أن العفو عن نتنياهو "في طريقه" للصدور.

وذكر ترامب في مؤتمر صحفي مع نتنياهو في فلوريدا، الإثنين، إنه أثار إلى موضوع العفو مع هرتسوغ.

وأضاف: "تحدثت مع الرئيس وأخبرني أن العفو على نتنياهو في طريقه للصدور. نتنياهو بطل وأعتقد أنه سوف يحصل على العفو".

وتابع الرئيس الأميركي متحدثا عن نتنياهو: "هو رئيس وزراء في وقت الحرب. قام بعمل جيد. مرت إسرائيل بفترة صعبة وصادمة".

واستطرد ترامب: "لو كان لديكم رئيس وزراء غير مناسب لما كانت إسرائيل قد نجت. لأنكم كنتم تواجهون قوة قليل من كان بإمكانه النجاة أمامها".

وفي نوفمبر الماضي، قدم ترامب رسالة للرئيس الإسرائيلي دعاه فيها إلى النظر في منح عفو رئاسي لنتنياهو، الذي يحاكم في قضايا فساد.

وجاء في رسالة ترامب أن "العفو عن نتنياهو سيكون خطوة مهمة لتوحيد إسرائيل بعد سنوات صعبة".

وأكد ترامب في الرسالة أن نتنياهو "دافع بثبات عن إسرائيل في مواجهة خصوم أقوياء"، وأن "القضية المرفوعة ضده سياسية وغير مبررة".

وكان الرئيس الأميركي قد دعا إلى العفو عن نتنياهو في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

وبعد ذلك قدم نتنياهو طلبا بالعفو للرئيس الإسرائيلي، وقال الأخير إنه سيتعامل معه بـ"طريقة صحيحة ودقيقة"، مشددا على أن "مصلحة الدولة والمجتمع" ستكون المعيار الوحيد في قراره.