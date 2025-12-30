العالم اليوم - الكعبي يقود المغرب لاكتساح زامبيا في ليلة عودة حكيمي

انتم الان تتابعون خبر الكعبي يقود المغرب لاكتساح زامبيا في ليلة عودة حكيمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:27 صباحاً - أكرم المنتخب المغربي وفادة ضيفه الزامبي بثلاثية نظيفة، من بينها ثنائية لمهاجمه أيوب الكعبي أحدهما بتسديدة أكروباتية رائعة، الإثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا، في مواجهة شهدت عودة قائده أشرف حكيمي إلى الملاعب.

وسجل الكعبي (9 و50) وإبراهيم دياز (27) الأهداف، ورفع كلاهما رصيده إلى 3 أهداف في البطولة، ولحقا بمهاجم الجزائر رياض محرز إلى صدارة لائحة الهدافين.

وكان المغرب بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ الدور ثمن النهائي، لكنه حقق الانتصار وضمن صدارة المجموعة وبالتالي البقاء في الرباط، حيث سيلاقي ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، الأحد.

وأنهى المغرب الدور الأول في الصدارة برصيد 7 نقاط، بفارق 4 نقاط أمام مالي التي حجزت البطاقة الثانية في المجموعة بتعادلها مع جزر القمر، مقابل نقطتين لزامبيا صاحبة المركز الأخير.

ولحق المغرب ومالي بمصر وجنوب إفريقيا (المجموعة الثانية) ونيجيريا (الثالثة) والجزائر (الخامسة).

واستعاد أسود الأطلس نغمة الانتصارات التي توقفت بالتعادل المخيب مع مالي 1-1 في الجولة الثانية، عندما توقف الرقم القياسي العالمي في عدد الانتصارات عند 19.

وهو الفوز الثالث للمغرب على زامبيا في 4 مواجهات حتى الآن بالعرس القاري، مقابل تعادل واحد.