الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك بعض الأمراض التي، إذا لم يتم علاجها، قد تزيد من خطر إصابة المريض بضيق في الشريان التاجي، وفي السطور التالية سنقدم لكم هذه الأمراض.

حسام موافي يحذر: هذه الأمراض تسبب ضيق الشريان التاجي

وفي هذا السياق، قال موافي خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إن الإصابة بضيق الشريان التاجي يمكن أن يكون بسبب إهمال علاج بعض الأمراض، مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول، مضيفًا أن ضيق الشريان التاجي أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين ينتمون لعائلة لديها تاريخ وراثي مع أمراض القلب التاجية.

أمراض تسبب ضيق الشريان التاجي

وأكد أستاذ الحالات الحرجة، على ضرورة الإقلاع عن التدخين، مشددً على أنه من العادات الخاطئة التي تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ضيق الشريان التاجي، مختتمًا حديثه بالإشارة إلى أن ضيق الشريان التاجي يمكن أن يكون له أبعاد نفسية، لافتًا إلى أن الضغط النفسي المستمر من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة به.

وفي سياق آخر، قال الدكتور حسام موافي، إنه لا يجوز علاج مريض انسداد الشريان التاجي في عيادة أو منزل: “حال عدم علاج حالة انسداد الشريان التاجي، يحدث تضخم في القلب، ويحدث ورم في القدمين، فضلا عن النهجان”، كما أن من مظاهر مرض انسداد الشريان التاجي، انخفاض ضغط الدم، وحدوث خلل في ضربات القلب، لافتًا إلى أنه يمكن أن يتسبب انسداد الشريان التاجي في وفاة المريض أثناء إجراء عملية جراحية.

جلطة الشريان التاجي

وأضاف أن جلطة الشريان التاجي تحدث بسبب تلف بالوريد، أو تجلط بالدم، لافتًا إلى أنها من أكثر أمراض القلب انتشارًا بمصر، وأن من أعراض جلطة الشريان التاجي، الشعور بألم بالجهة اليسرى، أو في منتصف الصدر، يمتد للرقبة والفك والذراع اليسرى، مع غثيان، وتعرق وضيق تنفس، قائلًا: “الغذاء الصحي، والرياضة اليومية ومنع التدخين من طرق الوقاية من جلطة الشريان التاجي”.