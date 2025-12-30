جزار إمبابة صاحب فيديو الكلب: كل يوم بقدم له وجبة أو اتنين.. وأحمد سالم: نموذج يفرح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:35 صباحاً -

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلًا واسعًا، حيث أظهر كلب يقف أمام محل جزارة ويصافح صاحبه بطريقة لطيفة وكأنه يتوسل إليه حتى يطعمه، وتعاطف الجزار مع الكلب وتعامل معه بلطف، قبل أن يعيطه قطعة كبيرة من اللحم، في مشهد وصفه الكثير بالإنساني، وحصد الفيديو ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات التي أشادت بتصرف الجزار.

من ناحيته، كشف غريب علي صاحب محل الجزارة كواليس مقطع الفيديو المتداول خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON: "بقاله خمس أو أربع سنين في المنطقة معانا، وكل يوم بقدم له وجبة واتنين وبيجي الصبح وآخر النهار ومحبوب وسط إمبابة كلها وبياكل ويمشي ولما يجوع يجي عندي".

واستنكر عم غريب من قسوة البعض على الحيوانات وقال: "الكلب ده اوفى مخلوق وبيموت على صاحبه، وبستغرب من اللي يضربه أو اللي يمشيه، وفيه ناس بتنتقدني وبيقولوا لي ما تدي الغلابة بتدي الكلب ليه؟ لكن أنت مش عالم أنا بدي ولا لا".

من ناحيته، أشاد الإعلامي أحمد سالم بنموذج عن غريب وقال: "نموذج طيب وجميل وبقلب رحيم، الرحمة على الحيوان مالهاش علاقة لا بثقافة ولا تعليم ولا مستوى اجتماعي، ولا بفلوس، البني آدم غني أو فقير، أو أستاذ جامعة، أو سواق ميكروباص، الرحمة اللي جواه هبة من عند ربنا".

وأضاف:"الموضوع مالوش علاقة بأن اللي بيحب الحيوانات الناس الفافي بتوع الزمالك لا خالص، الرحمة بالحيوانات في كل الطبقات وكل البشر، يمكن احنا اللي مش حاسين لأن عندنا كم من القسوى على الحيوان مرعب وفي كل الطبقات، لما بتعامل الكلب كويس بيحسسك بوفاء وإخلاص وصدق مش موجودين في ناس كتير جدا".

وتابع:"بشوف ناس فقيرة معندهاش مأوى لما حد بيدي به لقمة بيقسمها مع الكلاب أو القطط فالموضوع مالوش علاقة بالغناء، وناس ممكن تكون ماشية بعربية بعشرة مليون جنيه يدوس قطة او كلب، الرحمة مالهاش علاقة غير انك تكون إنسان وبس".

واختتم:"نموذج عم غريب حاجة تفرح وشيء جميل ورائع ربنا يجعل رحمتك بالحيوان في ميزان حسناتك ويوسع رزقك".