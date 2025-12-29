تعرف على شروط وموعد التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 10:25 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية معلومات هامة يجب عليك معرفتها قبل التقديم في المدارس المصرية اليابانية:

- التقديم الكتروني فقط وبيتم الإعلان عن بوابة التقديم عند فتح باب التقديم خلال الأيام القادمة.

- سن التقديم مرحلة رياض الاطفال من 4 سنوات الى 5 سنوات إلا يوم.

- يتم احتساب السن من أكتوبر 2026.

- متاح التقديم حتى الصف الثالث الابتدائي بالمدارس المتاح بها أماكن فقط.

- لا يوجد تحويل بين الفروع.

- لا يوجد تحويل من مدارس اخرى (بمعنى إذا كان هناك من يريد أن ينضم لاسرة مدارسنا فعليه ان يقوم بخطوات التقديم كاملة و في حالة القبول النهائي يتم قبول الورق من المدرسة الاخرى بشرط ان يجتاز كل الشروط وان يكون من مدرسة لغات).

- الأولوية في القبول للاكبر سناً.

- في محل السكن يوجد خانتين (خانة العنوان الحالي للإقامة و العنوان المثبت في البطاقة).

- بعض فروع المدارس لم تظهر في التقديم ، نظرا لعدم توافر اماكن في المرحلة التي تم ادخالها من جانب ولي الامر.

- بوابة التقديم تختار المرحلة تلقائيا طبقاً للرقم القومي للطفل الذي تم ادخاله من ولي الامر.

- لا توجد أي استثناءات في اي شرط مما سبق.